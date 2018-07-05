Фотография с российскими Су‐25 «испортила» День Независимости США 

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Посетители кафе в Геленджике устроили поножовщину

Гусениц крупной бабочки приняли за насекомых‐мутантов в Приморье

Чеченский историк‐любитель утверждает, что ему удалось раскопать Ноев ковчег. Профессионалы не верят