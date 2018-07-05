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Фотография с российскими Су‐25 «испортила» День Независимости США
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Фотография с российскими Су‐25 «испортила» День Независимости США 

360tv.ru 5 июля 2018
В День Независимости США аэрокосмический музей Сан‐Диего поздравил жителей страны с праздником и опубликовал фотографию, на которой изображены российские штурмовики Су‐25. Об этом сообщила газета «Взгляд».
Фотографию опубликовали на странице музея в Facebook. Пользователи соцсети пошутили, что это неопровержимое доказательство вмешательства России в политику Соединенных Штатов.
После курьезного происшествия российский издательско-полиграфический комплекс «Гангут» пригласил желающих в Санкт-Петербург, где и сделали этот снимок по случаю Дня ВМФ.
Дональд Трамп совершил грамматическую ошибку в твите, где похвастался писательскими навыками. Автор книг о Гарри Поттере высмеяла за это 45‐го президента США.
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