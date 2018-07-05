Источник: Россия и КНДР готовятся к встрече представителей минобороны

КНДР в МОСКВА , 5 июл — РИА Новости Пхеньян и Москва прорабатывают вопрос организации ответного визита представителей минобороны Россию , после того как в декабре прошлого года столицу Северной Кореи посетила делегация оборонного ведомства РФ, сообщил РИА Новости дипломатический источник.

"Планируется организация ответного визита (представителей минобороны КНДР в Россию — ред.). Может быть он состоится до конца года, это зависит от министерств", — сказал собеседник агентства.