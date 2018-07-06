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Всемирный день навыков молодёжи отметят в ВДЦ «Смена» 8-9 июля
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Всемирный день навыков молодёжи отметят в ВДЦ «Смена» 8-9 июля 

АиФ Ставрополье 6 июля 2018
Фото: АиФ Ставрополье
Всемирный день навыков молодёжи отпразднуют в ВДЦ «Смена» мастер-классами и совещаниями, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе центра.
Встречи, приуроченные ко Всемирному дню навыков молодёжи, пройдут 8-9 июля. Воспитанники «Смены» обменяются опытом с экспертами и молодыми профессионалами WorldSkills Russia на тематических площадках детского центра. Участники посетят мастер-классы по профессиям будущего, в числе которых — программирование, робототехника, нейротехнологии, управление беспилотными аппаратами. Эксперты и юные «сменовцы» обсудят итоги отборочных соревнований WorldSkills и подготовку к финалу национального чемпионата молодых профессионалов. Также участники встречи поделятся планами обучения на 2019 год.
В мероприятиях примет участие руководство Союза, члены Регионального Совета и РКЦ союза, эксперты и партнёры ВДЦ «Смена», представители ГК «Роскосмос», АО «Р-Фарм», ООО «УК „Индустриальный парк-Югра“, ООО „Центр молодежного инновационного творчества“ и других компаний.
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