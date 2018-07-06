Всемирный день навыков молодёжи отметят в ВДЦ «Смена» 8-9 июля

Всемирный день навыков молодёжи отпразднуют в ВДЦ «Смена» мастер-классами и совещаниями, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе центра.

Встречи, приуроченные ко Всемирному дню навыков молодёжи, пройдут 8-9 июля. Воспитанники «Смены» обменяются опытом с экспертами и молодыми профессионалами WorldSkills Russia на тематических площадках детского центра. Участники посетят мастер-классы по профессиям будущего, в числе которых — программирование, робототехника, нейротехнологии, управление беспилотными аппаратами. Эксперты и юные «сменовцы» обсудят итоги отборочных соревнований WorldSkills и подготовку к финалу национального чемпионата молодых профессионалов. Также участники встречи поделятся планами обучения на 2019 год.