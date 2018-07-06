Facebook заблокировал цитату из Декларации независимости США за разжигание ненависти

Facebook по ошибке заблокировал цитату из Декларации независимости США , и удалил ее, сообщает ТАСС . Серия выдержек из документа была опубликована в учетной записи техасской газеты Liberty County Vindicator по случаю Дня независимости США, который отмечают в стране 4 июля.

При этом соцсеть уведомила издание, что ее публикация нарушила запрет на размещение материалов, разжигающих ненависть. Впрочем, позже представители Facebook осознали ошибку и принесли извинения.

Редактор издания Кейси Стиннет пояснил, что, по всей видимости, выдержка из Декларации независимости была ошибочно признана ксенофобской, поскольку в ней говорится о «безжалостных дикарях-индейцах». Cкорее всего, соцсеть удалила пост автоматически.

Декларация независимости США была утверждена Конгрессом 4 июля 1776 года. Впервые в истории в документе был закреплен принцип народного суверенитета как основы государственного устройства. В ней были провозглашены основные идеи демократии — равенство людей, их «неотъемлемые права, среди которых право на жизнь, свободу и на стремление к счастью».