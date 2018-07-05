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В МИД обеспокоены требованиями США к Британии по военному бюджету
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В МИД обеспокоены требованиями США к Британии по военному бюджету 

РИА Новости 5 июля 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Требования США к Великобритании увеличить военный бюджет вызывают тревогу, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее газета Sun сообщила, что министр обороны США Джеймс Мэттис написал письмо своему британскому коллеге Гэвину Уильямсону, в котором призвал Великобританию увеличить расходы на оборону. В послании, которое цитирует издание, говорится, что статус Великобритании как ведущий мировой державы напрямую зависит от «возможностей вооруженных сил Великобритании».
"Могу сказать, что это не единичное действие. Это политика США не только в отношении Великобритании, но и по отношению ко многим странам, и по отношению к альянсу — политика выколачивания из союзников по НАТО средств на увеличение военных расходов альянса, в частности. Если говорить о тенденции, то она налицо и она не может не беспокоить. В частности, не может не беспокоить увеличение военного бюджета НАТО", — сказала Захарова на брифинге в четверг в Москве.
По ее словам, увеличение военного бюджета сопровождается укреплением восточного фланга, несмотря на очевидные и более серьезные проблемы альянса, а также повышением «концентрации сил и средств стран-членов НАТО на рубежах нашей страны».
"Альянс защищается от надуманных угроз, возводит построения периода блоковой конфронтации, продолжается строительство ПРО США и НАТО в Европе, возросли масштабы и интенсивность мероприятий оперативной и боевой подготовки союзников. Очевидно, что военная активность альянса направлена на то, чтобы создать плацдарм для силового давления на нашу страну", — отметила Захарова.
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