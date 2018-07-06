За II квартал на дорогах Подмосковья устранено более 1 тыс. нарушений

Сотрудники Госадмтехнадзора устранили 1,065 нарушений полос отвода автомобильных дорог Подмосковья по итогам второго квартала текущего года, сообщает пресс-служба Главного управления государственного административно-технического надзора Московской области.

«По предписаниям инспекторов в Подмосковье убраны полосы отвода автодорог, отмыты от грязи и посторонних надписей фасады зданий придорожной инфраструктуры, ограждения, «отбойники» и носители информации, окошены придорожные участки автотрасс», — рассказала главный государственный административно-технический инспектор Московской области Татьяна Витушева , слова которой приводятся в сообщении.

Она добавила, что контроль за состоянием объектов будет осуществляться в рамках специальной надзорной операции «Дорога».

«Трассы, ведущие через Подмосковье в столицу, являются своего рода «витринами региона», поэтому инспекторы тщательно следят за их состоянием. С наступлением тепла инспекторы регулярно проводят рейды по проверке содержания федеральных, областных и муниципальных трасс Подмосковья», — отметила Витушева.