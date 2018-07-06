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За II квартал на дорогах Подмосковья устранено более 1 тыс. нарушений
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За II квартал на дорогах Подмосковья устранено более 1 тыс. нарушений 

Rambler News Service 6 июля 2018
Фото: РИАМО
Сотрудники Госадмтехнадзора устранили 1,065 нарушений полос отвода автомобильных дорог Подмосковья по итогам второго квартала текущего года, сообщает пресс-служба Главного управления государственного административно-технического надзора Московской области.
«По предписаниям инспекторов в Подмосковье убраны полосы отвода автодорог, отмыты от грязи и посторонних надписей фасады зданий придорожной инфраструктуры, ограждения, «отбойники» и носители информации, окошены придорожные участки автотрасс», — рассказала главный государственный административно-технический инспектор Московской области Татьяна Витушева, слова которой приводятся в сообщении.
Она добавила, что контроль за состоянием объектов будет осуществляться в рамках специальной надзорной операции «Дорога».
«Трассы, ведущие через Подмосковье в столицу, являются своего рода «витринами региона», поэтому инспекторы тщательно следят за их состоянием. С наступлением тепла инспекторы регулярно проводят рейды по проверке содержания федеральных, областных и муниципальных трасс Подмосковья», — отметила Витушева.
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