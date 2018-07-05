Военные новости: сходка африканских военных в Китае

В прошлом месяце Министерство обороны Китая пригласило представителей вооруженных сил аж 50 африканских стран на первый в истории Китайско-африканский форум по обороне и безопасности. Официально заявленные темы форума включают в себя укрепление военно-технического сотрудничества Китая и Африки, обсуждение региональных угроз безопасности и, что самое главное, вопросы финансирования и модернизации военных возможностей африканских стран. Форум начался 26 июня и закончится только 10 июля.

Военное сотрудничество рассматривается как важный шаг по обеспечению безопасности глобального китайского проекта «Один пояс — один путь», который подразумевает китайские инвестиции в инфраструктуру большого числа стран. Сегодня китайские компании за рубежом тратят $10 миллиардов в год только на одну безопасность.

Проблему безопасности надо как-то решать. Выбор не очень богат: безопасность могут обеспечивать либо миротворцы ООН , либо размещенные в разных странах контингенты китайской армии, либо китайские и прочие лояльные Китаю частные военные компании, либо вооруженные силы тех стран, где работают китайцы и где есть экономические интересы Китая.

Китай позиционирует себя как «ответственного» игрока на глобальной арене, не делающего акцент на политических вопросах, а сосредоточенного на экономике и заботе о торговле и процветании как минимум половины земного шара. Если в 2012 году Китай инвестировал в Африку $40 миллиардов, то в 2016 году этот показатель составил уже $90 миллиардов. Китай представляет себя лидером развивающихся стран, который понимает и разделяет проблемы этих государств. По этой причине размещение контингентов китайской армии в Африке не видится адекватным решением проблемы безопасности. Никто не хочет брать на вооружение западную колониальную политику и обретать негативный образ вторжения во внутренние дела.

Хотя нельзя не вспомнить, что летом прошлого года Китай официально открыл свою базу в Джибути . В теории база может вместить до 10 тысяч китайских военных, но пока в Пекине ограничатся парой тысяч человек. База в Джибути в первую очередь позволит китайским ВМС нарастить свое присутствие в Индийском океане, она также станет опорным пунктом в случае экстренной эвакуации китайских граждан из Африки. Недавно, кстати, стало известно, что Китай расширяет портовую инфраструктуру на территории своей базы, удлиняя пространство для швартовки кораблей.

В 2015 году Китай заверил ООН, что готов предоставить восемь тысяч своих военнослужащих для миротворческих операций ООН, а также обещал обучить для этих целей две тысячи зарубежных солдат, и он уже провел инструктаж 1100 из них. Остальные 900 будут обучены к 2020 году. И, наконец, Китай заявил, что готов оказать военную помощь Африканскому Союзу на сумму в $100 миллионов, и вложить в операции ООН $10 миллиардов за десять лет. Сегодня Китай, кстати, уже оплачивает свыше 10% от общих расходов ООН на миротворческие операции.

Но и на миротворцев ООН полагаться не приходится. Слишком уж много ограничений существует на их деятельность, включая чисто политические. Китай это не устраивает.

И в Пекине очень хорошо помнят февраль 2011 года, когда Китаю пришлось в спешном порядке эвакуировать своих граждан из полыхающей огнем гражданской войны Ливии . Тогда к берегам Ливии был отправлен китайский военный корабль. В целом в 2011 году пришлось эвакуировать из Ливии и Египта 50 тысяч китайских рабочих. В 2015 году пришлось просить Джибути о помощи, чтобы китайские корабли могли эвакуировать китайцев из Йемена . С тех пор Китай четко осознал, что ему необходимо обеспечивать безопасность своих инвестиций и экономических интересов на африканском континенте.

Возможность применения китайских частных военных компаний обсуждается в Пекине с 2007 года, но дальше нескольких проектов Китай не пошел. Деятельностьи китайских ЧВК на африканском континенте пока под огромным вопросом.

Остается один вариант — возложить бремя ответственности за безопасность китайских проектов на самих африканцев. И тут-то и появляется идея созвать на форум в Пекине военных из 50 африканских стран. В программе форума даже предусмотрено посещение африканцами подразделений китайской армии.

Освещающие работу форума СМИ сообщают о том, что Китай будет оказывать Африке «всестороннюю помощь» в вопросах безопасности. Безусловно, африканские военные хотят от китайцев больше денег и больше оружия. Пекин, в свою очередь, хотел бы иметь в африканских странах гарантированную безопасность китайских проектов, зависимость их экономик от китайского влияния, долгосрочные закупки ими китайского вооружения и их готовность для временного или постоянного размещения китайских военнослужащих у себя в стране, если Китай решит, что того требуют геополитические обстоятельства.

Сегодня у Китая уже есть военно-технические и военно-торговые отношения с 45 из 54 африканских стран. Форум может дать шанс включить в сферу влияния Китая и оставшихся «блудных овец».

Помимо сугубо вопросов безопасности, Африка — это еще и рынок сбыта китайских вооружений. С 2013 по 2017 годы экспорт китайского оружия в Африку вырос на 55% по сравнению с предыдущими пятью годами. С 2008 по 2017 годы Китай экспортировал в Африку оружия на $3 миллиарда. Тот же Алжир уже закупает 10% всего экспорта китайского вооружения, включая военные корабли.

Но при этом, если США Россия в Африке продают львиную долю оружия нескольким странам (для США это — Египет и Марокко , для России — Алжир и Египет), то Китай поставляет оружие в меньших масштабах, но гораздо большему числу африканских стран. В долгосрочной перспективе это может оказаться более эффективной стратегией.

Напомним, что еще пару лет назад Лондонский Международный институт стратегических исследований опубликовал доклад, в котором сообщал, что уже 68% африканских стран закупают китайское оружие. В поставках Китаем вооружения в Африку нет ничего нового, но количество покупателей растет, а номенклатура импортируемой Африкой китайской военной продукции становится все более высокотехнологичной и сложной. Хотя западные эксперты и считают, что китайская продукция на африканском рынке уступает российским или западным образцам по качеству, тем не менее они признают, что ее закупки служат показателем того, что конфликты в Африке выходят на новый технологический уровень.

С 2005 года поставки оружия из Китая пошли еще в десять африканских стран. Африканские страны обновляют свои арсеналы, оставшиеся после СССР, и готовы брать китайское оружие, тем более что зачастую сам Китай дает кредиты под эти закупки, или они идут в «довесок» к инфраструктурным контрактам с Китаем.

Китай также не сильно переживает как по поводу политических раскладов, так и за сохранность технологических секретов. Он позиционирует свои вооружения как самые доступные и лучшие в соотношении «цена-качество» на рынке, не претендуя на военный супер хай-тек, но при этом постепенно стараясь приблизится к этому образу. Например, Китай безотказно поставляет свои относительно дешевые ударные воздушные беспилотники Нигерии, в то время как США с огромной неохотой только начинают продавать ударные дроны своим ближайшим союзникам.

Так или иначе, первый китайско-африканский военный форум на днях завершится, а в сентябре в Пекине пройдет уже не только военный, а очередной — и более масштабный — всесторонний форум китайско-африканского сотрудничества. Поднебесная и «Черный континент» — только в начале общего пути.