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ЕК: Страны ЕС поддержали предварительные меры защиты рынка ЕС от роста импорта стали
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ЕК: Страны ЕС поддержали предварительные меры защиты рынка ЕС от роста импорта стали 

Прайм 5 июля 2018
Фото: Прайм
БРЮССЕЛЬ, 5 июл — ПРАЙМ. Комитет представителей стран Евросоюза поддержал возможность введения предварительных торговых мер по защите рынка ЕС от роста импорта стальной продукции на фоне новых пошлин США, сообщил представитель пресс-службы ЕК.
"Еврокомиссия сегодня представила странам ЕС на комитете свое предложение по предварительным защитным мерам. На основе расследования, Еврокомиссия считает предварительные меры оправданными", — сказал он.
Это расследование будет продолжаться как минимум до конца текущего года, уточнили в ЕК.
Собеседник агентства уточнил, что «защитные меры были в целом поддержаны странами ЕС на комитете».
Последние статистические данные по импорту, по информации ЕК, говорят о перенаправлении поставок стальной продукции в страны Евросоюза в результате новых 25-процентных пошлин на ввоз стали, введенных в США.
США, обосновав свои шаги соображениями национальной безопасности, в марте ввели ввозные пошлины на поставку стали в размере 25% и алюминия — 10%. В отношении ЕС они вступили в силу с июня. Евросоюз в ответ на это пошел по трем направлениям. Еврокомиссия открыла 1 июня спор в ВТО, затем с 22 июня были введены дополнительные пошлины в 25% на импорт ряда товаров из США в ЕС для ребалансировки ситуации в рамках правил ВТО. ЕК заявила и о возможности ввести защитные меры на рынке стали Евросоюза, если обнаружится дополнительный приток импорта в страны ЕС из-за «закрытия» рынка США.
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