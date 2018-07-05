ЕК: Страны ЕС поддержали предварительные меры защиты рынка ЕС от роста импорта стали

БРЮССЕЛЬ , 5 июл — ПРАЙМ. Комитет представителей стран Евросоюза поддержал возможность введения предварительных торговых мер по защите рынка ЕС от роста импорта стальной продукции на фоне новых пошлин США , сообщил представитель пресс-службы ЕК.

Еврокомиссия сегодня представила странам ЕС на комитете свое предложение по предварительным защитным мерам. На основе расследования, Еврокомиссия считает предварительные меры оправданными", — сказал он.

Это расследование будет продолжаться как минимум до конца текущего года, уточнили в ЕК.

Собеседник агентства уточнил, что «защитные меры были в целом поддержаны странами ЕС на комитете».

Последние статистические данные по импорту, по информации ЕК, говорят о перенаправлении поставок стальной продукции в страны Евросоюза в результате новых 25-процентных пошлин на ввоз стали, введенных в США.