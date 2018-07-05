ЕК: Страны ЕС поддержали предварительные меры защиты рынка ЕС от роста импорта стали 

БРЮССЕЛЬ, 5 июл — ПРАЙМ. Комитет представителей стран Евросоюза поддержал возможность введения предварительных торговых мер по защите рынка ЕС от роста импорта стальной продукции на фоне новых пошлин США, сообщил представитель пресс-службы ЕК.
"Еврокомиссия сегодня представила странам ЕС на комитете свое предложение по предварительным защитным мерам. На основе расследования, Еврокомиссия считает предварительные меры оправданными", — сказал он.
Это расследование будет продолжаться как минимум до конца текущего года, уточнили в ЕК.
Собеседник агентства уточнил, что «защитные меры были в целом поддержаны странами ЕС на комитете».
Последние статистические данные по импорту, по информации ЕК, говорят о перенаправлении поставок стальной продукции в страны Евросоюза в результате новых 25-процентных пошлин на ввоз стали, введенных в США.
США, обосновав свои шаги соображениями национальной безопасности, в марте ввели ввозные пошлины на поставку стали в размере 25% и алюминия — 10%. В отношении ЕС они вступили в силу с июня. Евросоюз в ответ на это пошел по трем направлениям. Еврокомиссия открыла 1 июня спор в ВТО, затем с 22 июня были введены дополнительные пошлины в 25% на импорт ряда товаров из США в ЕС для ребалансировки ситуации в рамках правил ВТО. ЕК заявила и о возможности ввести защитные меры на рынке стали Евросоюза, если обнаружится дополнительный приток импорта в страны ЕС из-за «закрытия» рынка США.