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Европа продлила антироссийские санкции еще на полгода
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Европа продлила антироссийские санкции еще на полгода 

Вести.Ru 5 июля 2018
Экономические санкции в отношении России продлены еще на полгода. Об этом объявил сегодня Совет Европейского союза. Решение принято единогласно, указывается в заявлении.
"Эти меры направлены против финансового, энергетического и оборонного секторов, а также против сферы продукции двойного назначения", — поясняется в документе, передает "Интерфакс".
В частности, санкции предусматривают ограничение доступа на рынок ЕС пяти финансовым российским учреждениям, трем крупным энергетическим компаниям и трем оборонным компаниям; запрет на торговлю оружием; запрет на экспорт в Россию товаров двойного назначения для военных нужд или для российской армии, а также ограничение доступа России к отдельным технологиям.
Первоначально санкции были введены еще в 2014 году из-за ситуации на Украине и с тех пор регулярно продлеваются.
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