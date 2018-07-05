Европа продлила антироссийские санкции еще на полгода

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Посол Италии: насилие никогда не приводит к реализации политических замыслов

Против пенсионной реформы: "Справедливая Россия" принесла в Думу подписи троллей и ботов

Толстой призвал ПА ОБСЕ не принимать решений, не имеющих отношения к реальности