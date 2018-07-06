Турция положительно оценила реализацию дорожной карты с США по Манбиджу

"У нас нет проблем с применением дорожной картой. Мы хорошо контактируем, план выполняется без проволочек. Через несколько месяцев его реализация закончится. Мы с США примем вместе решение, что будет дальше. Из Турции в Манбидж будут возвращаться беженцы. YPG (силы самообороны сирийских курдов) уйдут, США соберет у них оружие, и таким образом проблема с Манбиджем будет решена", — сказал Чавушоглу в интервью агентству Anadolu.

Он добавил, что Турция направила в Манбидж девять патрульных миссий, курдские формирования покидают регион, после чего там будут созданы органы местного самоуправления с учетом этнического состава населения.

Турция считает YPG террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана . Ранее Анкара и Вашингтон одобрили «дорожную карту» по стабилизации в сирийском Манбидже, который был освобожден курдскими формированиями от ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ ) в июне 2016 года. Турецкие военные приступили к патрулированию в районе Манбиджа 18 июня.

При этом власти Сирии категорически против присутствия сил США и Турции в Манбидже. МИД Сирии назвал ситуацию в Мабидже нарушением резолюций ООН

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