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Прикрывающей Москву системе ПВО исполнилось 100 лет
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Прикрывающей Москву системе ПВО исполнилось 100 лет 

Российская Газета 18 часов назад
Фото: Российская Газета
Об этом в субботу сообщил командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны, заместитель главкома ВКС РФ генерал-лейтенант Виктор Гуменный.
Это заявление он сделал в подмосковном парке «Патриот» (Кубинка), где сегодня широко отмечают 100-летие системы ПВО столицы. Гостям праздника продемонстрировали современную зенитную ракетную технику ПВО, стоящую на боевом дежурстве вокруг мегаполиса. Посетители парка увидели знаменитые на весь мир комплексы С-400 «Триумф», ракетно-пушечные «Панцири-С» (они, в том числе, прикрывают нашу авиабазу в сирийском Хмеймиме), новейшие радиолокационные станции «Небо-М», «Каста 2-2» и «Подлет».
Эти средства ПВО военные продемонстрировали в действии — их расчеты совершили марш, развернули технику для обнаружения и уничтожения условных воздушных целей. По словам Виктора Гуменного, дислоцированная вокруг российской столицы 1-я армия ПВО-ПРО особого назначения прикрывает Москву и высшие звенья государственного управления.
"Оружие противоракетной обороны, локационные средства, зенитные ракетные средства — все перспективные образцы проверяются на базе 1-й армии здесь, в Подмосковье", — отметил командующий.
Гуменной добавил, что российские военные поддерживают тесную связь с промышленниками, обучаются на их предприятиях правильному обращению с новой техникой. Перспективные средства противовоздушной и противоракетной обороны обязательно обстреливают на полигонах, и лишь затем ставят на боевое дежурство.
В настоящее время в состав 1-й армии ПВО-ПРО особого назначения входят пять полков, укомплектованных зенитной ракетной системой С-400.
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