Во время ремонта входных групп Красный мост будет открыт для прохода

Сооружение, соединяющее Центр города и Заречье, планируется открыть для пешеходов на следующей неделе. На объекте уже монтируют временные деревянные лестницы, которые огородят в целях безопасности. Поэтому в период ремонта входных групп вологжане смогут перейти реку по привычному пути.

Работы по ремонту входных групп проводит выигравшая конкурс компания «Новый дом». Сейчас подрядчик завозит материалы и производит демонтаж конструкций. Со стороны центра плиты и лестничные марши уже разобраны. На объекте работают четыре единицы техники и бригада из восьми человек. Демонтаж планируют завершить 9 июля, затем начнут устанавливать деревянную лестницу.

Сергей Воропанов. «Подрядчик нашел возможность обеспечить проход вологжан по Красному мосту во время ремонта входных групп. Мы понимаем, что это очень важно для удобства пешеходов, но вопросы безопасности остаются во главе угла. Поэтому, прежде чем мост откроют, прочность конструкции оценит эксперт. Я напомню, что ремонта требуют в первую очередь входные группы, к самой конструкции моста с точки зрения надежности серьезных вопросов нет», — прокомментировал Мэр Вологды

Напомним, в начале мая Красному пешеходному мосту потребовался ремонт входных групп. На эти цели из бюджета города выделено 17,6 млн рублей. По поручению, работы должны быть выполнены к началу учебного года. Ремонт основной части пешеходной переправы запланирован на 2019 год.