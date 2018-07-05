Конкурс среди девушек в военные ВУЗы — 16 человек на место

К вступительным испытаниям в военных училищах абитуриентов допустили после предварительного отбора.

По данным Министерства обороны, всего в военные ВУЗы в этом году поступают более 39 тысяч человек, из них более трех тысяч девушек. Все они прошли предварительный отбор и вступительные экзамены для них уже начались.

Минобороны проводило набор на учебу в 35 высших военно-учебных заведений. Поступающим предлагался выбор из 230 различных военных специальностей и 36 специализаций. Наибольшей популярностью у желающих сделать армейскую карьеру пользовались Военный университет, Рязанское высшее воздушно-десантное училище имени В. Ф. Маргелова, Военный институт физической культуры, Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени К. К. Рокоссовского и Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова, сообщает РИА Новости

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Министерство обороны использует для подготовки офицеров не только военные, но и гражданские ВУЗы. Военные кафедры готовят «запасников» по различным специальностям, и недавно Минобороны решило реорганизовать эту структуру (далее…).