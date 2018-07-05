Ещё
Конкурс среди девушек в военные ВУЗы — 16 человек на место
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Конкурс среди девушек в военные ВУЗы — 16 человек на место 

Вечерняя Москва 5 июля 2018
Фото: Вечерняя Москва
К вступительным испытаниям в военных училищах абитуриентов допустили после предварительного отбора.
По данным Министерства обороны, всего в военные ВУЗы в этом году поступают более 39 тысяч человек, из них более трех тысяч девушек. Все они прошли предварительный отбор и вступительные экзамены для них уже начались.
Минобороны проводило набор на учебу в 35 высших военно-учебных заведений. Поступающим предлагался выбор из 230 различных военных специальностей и 36 специализаций. Наибольшей популярностью у желающих сделать армейскую карьеру пользовались Военный университет, Рязанское высшее воздушно-десантное училище имени В. Ф. Маргелова, Военный институт физической культуры, Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени К. К. Рокоссовского и Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова, сообщает РИА Новости.
КСТАТИ
Министерство обороны использует для подготовки офицеров не только военные, но и гражданские ВУЗы. Военные кафедры готовят «запасников» по различным специальностям, и недавно Минобороны решило реорганизовать эту структуру (далее…).
Вечерняя Москва: последние новости
Пресненцы открыли новый сквер Проиграли? Нет, выиграли! Литературные строки войны
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посидим дома: почему россияне не едут за границу244
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили14
Россия предрекла обвал цен на нефть29
Суд поставил точку в деле Ксенофонтовой10
Никаких «посмотрим»: Волкер пояснил слова Трампа98
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение