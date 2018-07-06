Красноярский край и ФАС России заключили договор о взаимодействии

Итогом рабочей встречи стало подписание соглашения о сотрудничестве между сторонами. Договоренности направлены на рост конкуренции в разных областях, повышение инвестиционной активности, информационной открытости разных структур — от бизнеса до власти всех уровней, на соблюдение антимонопольного законодательства в сферах деятельности субъектов естественных монополий.

Как отметил Игорь Артемьев, тема чрезвычайно важная, ведь когда есть конкуренция, повышается производительность труда, рстет выбор для потребителей, появляется качественная, инновационная продукция.

Александр Усс подчеркнул, что регион готов стать пилотной площадкой для внедрения дорожной карты по развитию конкурентных условий в основных отраслях экономики. Усс рассказал, что в Сибирском федеральном университете, согласно договоренностям с ФАС, будут готовить специалистов по антимонопольному законодательству и тарифной политике.

Фото: пресс-служба краевого правительства.