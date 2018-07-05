В США фейерверками отметили День независимости

Вашингтон, 5 июля / Синьхуа / — В среду во многих районах США фейерверками отметили главный национальный праздник — День независимости.

Вашингтон, 5 июля /Синьхуа/ — В среду во многих районах США фейерверками отметили главный национальный праздник — День независимости.

Вашингтон, 5 июля /Синьхуа/ — В среду во многих районах США фейерверками отметили главный национальный праздник — День независимости.

Вашингтон, 5 июля /Синьхуа/ — В среду во многих районах США фейерверками отметили главный национальный праздник — День независимости.

Вашингтон, 5 июля /Синьхуа/ — В среду во многих районах США фейерверками отметили главный национальный праздник — День независимости.

Вашингтон, 5 июля /Синьхуа/ — В среду во многих районах США фейерверками отметили главный национальный праздник — День независимости.

Вашингтон, 5 июля /Синьхуа/ — В среду во многих районах США фейерверками отметили главный национальный праздник — День независимости.

Вашингтон, 5 июля /Синьхуа/ — В среду во многих районах США фейерверками отметили главный национальный праздник — День независимости.

Вашингтон, 5 июля /Синьхуа/ — В среду во многих районах США фейерверками отметили главный национальный праздник — День независимости.

Вашингтон, 5 июля /Синьхуа/ — В среду во многих районах США фейерверками отметили главный национальный праздник — День независимости.

Вашингтон, 5 июля /Синьхуа/ — В среду во многих районах США фейерверками отметили главный национальный праздник — День независимости.

Вашингтон, 5 июля /Синьхуа/ — В среду во многих районах США фейерверками отметили главный национальный праздник — День независимости.

Вашингтон, 5 июля /Синьхуа/ — В среду во многих районах США фейерверками отметили главный национальный праздник — День независимости.

Вашингтон, 5 июля /Синьхуа/ — В среду во многих районах США фейерверками отметили главный национальный праздник — День независимости.

Вашингтон, 5 июля /Синьхуа/ — В среду во многих районах США фейерверками отметили главный национальный праздник — День независимости.