В США фейерверками отметили День независимости 

Вашингтон, 5 июля /Синьхуа/ — В среду во многих районах США фейерверками отметили главный национальный праздник — День независимости.
Вашингтон, 5 июля /Синьхуа/ — В среду во многих районах США фейерверками отметили главный национальный праздник — День независимости.
Вашингтон, 5 июля /Синьхуа/ — В среду во многих районах США фейерверками отметили главный национальный праздник — День независимости.
Вашингтон, 5 июля /Синьхуа/ — В среду во многих районах США фейерверками отметили главный национальный праздник — День независимости.
Вашингтон, 5 июля /Синьхуа/ — В среду во многих районах США фейерверками отметили главный национальный праздник — День независимости.
Вашингтон, 5 июля /Синьхуа/ — В среду во многих районах США фейерверками отметили главный национальный праздник — День независимости.
Вашингтон, 5 июля /Синьхуа/ — В среду во многих районах США фейерверками отметили главный национальный праздник — День независимости.
Вашингтон, 5 июля /Синьхуа/ — В среду во многих районах США фейерверками отметили главный национальный праздник — День независимости.
Вашингтон, 5 июля /Синьхуа/ — В среду во многих районах США фейерверками отметили главный национальный праздник — День независимости.
Вашингтон, 5 июля /Синьхуа/ — В среду во многих районах США фейерверками отметили главный национальный праздник — День независимости.
Вашингтон, 5 июля /Синьхуа/ — В среду во многих районах США фейерверками отметили главный национальный праздник — День независимости.
Вашингтон, 5 июля /Синьхуа/ — В среду во многих районах США фейерверками отметили главный национальный праздник — День независимости.
Вашингтон, 5 июля /Синьхуа/ — В среду во многих районах США фейерверками отметили главный национальный праздник — День независимости.
Вашингтон, 5 июля /Синьхуа/ — В среду во многих районах США фейерверками отметили главный национальный праздник — День независимости.
Вашингтон, 5 июля /Синьхуа/ — В среду во многих районах США фейерверками отметили главный национальный праздник — День независимости.