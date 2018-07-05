Ещё
Американские правозащитники организовали протесты против иммиграционной политики Д. Трампа в День независимости США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Американские правозащитники организовали протесты против иммиграционной политики Д. Трампа в День независимости США 

ИА Синьхуа 5 июля 2018
Сан-Франциско, 5 июля /Синьхуа/ — Группа правозащитников отказалась праздновать День независимости США и разбила палаточный лагерь около штаб-квартиры иммиграционного управления США в Сан-Франциско, тем самым выступая против иммиграционной политики президента Дональда Трампа.
Протестующие принесли свои палатки и бутилированную воду, разбив лагерь перед штаб-квартирой Иммиграционной и таможенной полиции США /ICE/ в Сан-Франциско в рамках движения «Occupy ICE» /"Захвати ICE"/, которое продолжилось 4 июля в День независимости США.
Демонстранты призывали к «упразднению ICE», чтобы положить конец иммиграционной политике «разделения семей», проводимой администрацией Д. Трампа. Они заявили, что не будут праздновать, пока многие люди находятся в местах предварительного заключения под стражей.
В среду в Сакраменто /штат Калифорния/, примерно в 120 км к северо-востоку от Сан-Франциско, демонстранты также собрались возле здания Службы гражданства и иммиграции США. «Все празднуют День независимости, но, на самом деле, какую независимость вы можете праздновать?» — заявил один из протестующих местному телеканалу Kron4 TV. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Египет и Франция провели совместные учения в Красном море Срочно: Бывший премьер-министр Пакистана Наваз Шариф приговорен к 10 годам тюремного заключения по делу о коррупции Эксклюзив: Форум китайско-арабского сотрудничества является крайне практичным механизмом взаимодействия -- А. Мессахель
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва ушла под воду14
Савченко избили в Киеве44
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло19
В московском метро произошло самоубийство93
«Закадычный друг» Трампа вляпался в громкий скандал13
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
03:57
«Трудно сказать, что санкции против России эффективны»
В мире Статьи
01:45
МЧС сделало предупреждение москвичам
Общество Новости Москвы
00:42
Лукашенко поверил в братство славян
СНГ В мире
02:44
В московском метро произошло самоубийство
Происшествия
00:41
В Солсбери произошло еще одно отравление
Происшествия В мире
03:57
В деле Рыбкы появился «иностранный осведомитель»
Шоу-бизнес
00:35
Меркель высказалась об отношениях Россия-НАТО
В мире
01:24
10 лет кризисов: когда заработает безвиз с Европой
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение