Американские правозащитники организовали протесты против иммиграционной политики Д. Трампа в День независимости США 

Сан-Франциско, 5 июля /Синьхуа/ — Группа правозащитников отказалась праздновать День независимости США и разбила палаточный лагерь около штаб-квартиры иммиграционного управления США в Сан-Франциско, тем самым выступая против иммиграционной политики президента Дональда Трампа.
Протестующие принесли свои палатки и бутилированную воду, разбив лагерь перед штаб-квартирой Иммиграционной и таможенной полиции США /ICE/ в Сан-Франциско в рамках движения «Occupy ICE» /"Захвати ICE"/, которое продолжилось 4 июля в День независимости США.
Демонстранты призывали к «упразднению ICE», чтобы положить конец иммиграционной политике «разделения семей», проводимой администрацией Д. Трампа. Они заявили, что не будут праздновать, пока многие люди находятся в местах предварительного заключения под стражей.
В среду в Сакраменто /штат Калифорния/, примерно в 120 км к северо-востоку от Сан-Франциско, демонстранты также собрались возле здания Службы гражданства и иммиграции США. «Все празднуют День независимости, но, на самом деле, какую независимость вы можете праздновать?» — заявил один из протестующих местному телеканалу Kron4 TV. —0—