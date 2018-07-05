Американские правозащитники организовали протесты против иммиграционной политики Д. Трампа в День независимости США

Сан-Франциско , 5 июля / Синьхуа / — Группа правозащитников отказалась праздновать День независимости США и разбила палаточный лагерь около штаб-квартиры иммиграционного управления США в Сан-Франциско, тем самым выступая против иммиграционной политики президента Дональда Трампа

Протестующие принесли свои палатки и бутилированную воду, разбив лагерь перед штаб-квартирой Иммиграционной и таможенной полиции США /ICE/ в Сан-Франциско в рамках движения «Occupy ICE» /"Захвати ICE"/, которое продолжилось 4 июля в День независимости США.

Демонстранты призывали к «упразднению ICE», чтобы положить конец иммиграционной политике «разделения семей», проводимой администрацией Д. Трампа. Они заявили, что не будут праздновать, пока многие люди находятся в местах предварительного заключения под стражей.