Лукашевич выразил соболезнования коллегам из США в связи с нападением на Capital Gazette

"Мы выражаем соболезнования делегации США при ОБСЕ в связи с нападением на Capital Gazette в Мэриленде, которое привело к гибели пяти журналистов и ранению еще нескольких", — указывается в тексте.

Пять сотрудников Capital Gazette погибли 28 июня при нападении на редакцию издания в Аннаполисе (штат Мэриленд). Злоумышленник открыл огонь из дробовика в офисе издания около полудня.

По словам представителей властей, стрелявший — 38-летний Джеррод Уоррен Рамос испытывал ненависть к сотрудникам газеты из-за сообщений, которые они публиковали. В частности, Рамос с 2013 года выступал с угрозами в отношении журналистов в связи с публикацией в газете информации о его уголовном прошлом, указало агентство Associated Press

Согласно данным базирующегося в Нью-Йорке Комитета защиты журналистов, за все время наблюдений, которые проводятся с 1992 года, в США никогда не убивали за один день сразу столько работников СМИ в связи с их профессиональной деятельностью. Всего за эти 26 лет, по оценкам организации, в США, не считая произошедшего в Аннаполисе, были убиты семь репортеров.