Посмотрите, что говорит лидер христианской партии 

Герт-Ян Сегерс (Gert Jan Segers) — лидер «Христианского союза», одной из четырех партий, образующих коалиционное правительство в Нидерландах, — заявил, что в случае нападения на Турцию, союзника по НАТО, Амстердам не должны поддерживать ее. В пятой статье Североатлантического договора говорится, что нападение на любую страну — члена НАТО рассматривается как нападение на альянс в целом. Однако Герт-Ян Сегерс призывает не признавать этот пункт в случае атаки на нашу страну. Сегерс, известный своей туркофобией и враждебностью к мусульманам, говорит, что против политики, которую проводит Турция, должны быть приняты жесткие меры. Кроме того, по его словам, Европейский Союз должен прекратить переговоры с Турцией.
Эй, так называемые союзники! Разве вы не знаете, что Турция — вторая крупнейшая сила в НАТО после Америки? Если Турция выйдет из НАТО, вы сойдете с ума. Вам известно, что турецкие военные находятся в самых критических точках? И где бы Турция ни выполняла миссии НАТО, она всюду приносила человечность, сострадание, милосердие. А вы? Весь мир знает о том, какие бесчинства вы устраивали под эгидой Организации Объединенных Наций (ООН), как голландские военные обманывали мусульманский народ в Боснии и Герцеговине. Боснийские мусульмане, которые бежали от массовых убийств сербов, в попытке спасти свои жизни пытались найти защиту у голландских миротворцев ООН. И тысячи прибегнувших к их защите мусульман эти негодяи передали сербским отрядам. Сербы убили более десяти тысяч боснийских мусульман, переданных им голландцами.
Теперь этот низкий голландский лидер говорит: «Мы обеспокоены политикой Турции». Да нет же! Вы обеспокоены тем, что Турция разрушила ваши грязные игры на Ближнем Востоке и в ее отношении, не так ли? Вы обеспокоены тем, что больше не можете эксплуатировать Турцию и управлять ею, как раньше, верно? Или тем, что Турция — абсолютно независимая страна? Тем, что Турция укрепляет свою оборонную промышленность? А, может быть, тем, что за последние 16 лет Турция очень выросла?
Кем вы себя возомнили, что пытаетесь манипулировать Турцией? На протяжении 40 лет вы, европейские страны, Америка, Израиль, Россия, НАТО и Ватикан… Вы были рядом с Турцией, когда она боролась с террористической организацией Рабочая партия Курдистана? Все ровно наоборот, вы, как и сегодня, поддерживали терроризм. Если с Турцией, избави Аллах, что-то случится, вы, сообщество неверных, как и раньше, ничего не сделаете. Но когда с вами случится беда, Турция снова поспешит вам на помощь. Поэтому мой вам совет: избавьтесь от своей враждебности к Турции и мусульманам как можно скорее, откажитесь от этих неосознанных и постоянных угроз в адрес Турции.