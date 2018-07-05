Посмотрите, что говорит лидер христианской партии

Герт-Ян Сегерс (Gert Jan Segers) — лидер «Христианского союза», одной из четырех партий, образующих коалиционное правительство в Нидерландах , — заявил, что в случае нападения на Турцию , союзника по НАТО Амстердам не должны поддерживать ее. В пятой статье Североатлантического договора говорится, что нападение на любую страну — члена НАТО рассматривается как нападение на альянс в целом. Однако Герт-Ян Сегерс призывает не признавать этот пункт в случае атаки на нашу страну. Сегерс, известный своей туркофобией и враждебностью к мусульманам, говорит, что против политики, которую проводит Турция, должны быть приняты жесткие меры. Кроме того, по его словам, Европейский Союз должен прекратить переговоры с Турцией.

Эй, так называемые союзники! Разве вы не знаете, что Турция — вторая крупнейшая сила в НАТО после Америки? Если Турция выйдет из НАТО, вы сойдете с ума. Вам известно, что турецкие военные находятся в самых критических точках? И где бы Турция ни выполняла миссии НАТО, она всюду приносила человечность, сострадание, милосердие. А вы? Весь мир знает о том, какие бесчинства вы устраивали под эгидой Организации Объединенных Наций (ООН), как голландские военные обманывали мусульманский народ в Боснии и Герцеговине . Боснийские мусульмане, которые бежали от массовых убийств сербов, в попытке спасти свои жизни пытались найти защиту у голландских миротворцев ООН. И тысячи прибегнувших к их защите мусульман эти негодяи передали сербским отрядам. Сербы убили более десяти тысяч боснийских мусульман, переданных им голландцами.

Теперь этот низкий голландский лидер говорит: «Мы обеспокоены политикой Турции». Да нет же! Вы обеспокоены тем, что Турция разрушила ваши грязные игры на Ближнем Востоке и в ее отношении, не так ли? Вы обеспокоены тем, что больше не можете эксплуатировать Турцию и управлять ею, как раньше, верно? Или тем, что Турция — абсолютно независимая страна? Тем, что Турция укрепляет свою оборонную промышленность? А, может быть, тем, что за последние 16 лет Турция очень выросла?