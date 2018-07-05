Прибалтика жжет леса из-за русских танков

Простые эстонцы недовольны силами обороны страны и западными военными. Они обвиняют их в том, что те портят своей бронетехникой лесные тропы и мешают собирать ягоды и грибы, регулярно огораживая территорию красными запрещающими флажками.

Проживающий в уезде Ляэне-Вирумаа Тапасской волости, в деревне Лехтсе, житель Сандер пожаловался эстонскому изданию Delfi на лесные пожары, которые, по его мнению, возникли в результате учений на полигоне, во время которых не прекращалась «стрельба ракетами». Также, по его словам, местным жителям очень мешает шум пролетающих днем над деревней истребителей, регулярно нарушающих детский послеобеденный сон. Деревня Лехтсе находится в непосредственной близости от центрального полигона сил обороны. Старейшина волости Алари Кирт жалобы гражданских на военных не поддержал. «Зачастую люди просто излишне критичны», — считает чиновник.

26 июня хозяева хутора Комплимадизе, расположенного недалеко от аэродрома Эмари, использующегося ВВС Эстонии и союзниками страны по НАТО , обнаружили у себя во дворе подозрительный кусок металла, «похожий на обломки самолета». «Мы постоянно говорим детям, что не надо бояться, но говорить так, когда с неба падают детали самолета, мы уже не можем», — рассказали они журналистам, добавив, что в последнее время «самолеты НАТО всё чаще летают над хутором».

Проводившиеся в июне в прибалтийских странах и Польше совместные военные учения «Удар сабли» запомнились местным жителям серией аварий на дорогах с участием бронетехники. Тогда союзники по НАТО отрабатывали противодействие российской угрозе. На международных учениях в Латвии высадке сотен военнослужащих 82-й воздушно-десантной дивизии США из восьми военно-транспортных самолетов Globemaster III C-17 помешал пожар на полигоне в Адажи. В результате, по сообщениям СМИ, сгорело более 300 гектаров леса. Разбушевавшийся огонь смог остановить лишь дождь, да и то через день после того, как начался пожар.

Военные всегда были и будут не слишком удобными соседями для местных жителей, но насколько типичны подобные инциденты во время манёвров, и не погубит ли совсем прибалтийские лесополосы фантомная «русская угроза»?

Военный эксперт, историк из Латвии Юрий Мелконов отметил News.ru, что, хотя неприятные происшествия с участием собственных и натовских военных возникают во всех трёх прибалтийских странах, в каждой из них эти случаи имеют свою специфику. «Для Литвы больше характерны дорожные происшествия с участием военной техники. В Латвии люди жалуются на лесные пожары вокруг полигонов. В Эстонии лесные пожары происходят не в таких больших масштабах, но местные крестьяне сетуют на то, что военная техника часто выезжает за пределы полигонов, ограничивая перемещения гражданских и создавая им дискомфорт», — указал он.

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Военный эксперт Юрий Мелконов

По мнению Мелконова, подобные случаи часто происходят потому, что в большинстве маневров наряду с местными военнослужащими участвуют и натовские военные. «Национальный состав военнослужащих совершенно разношерстный, по ротации регулярно приезжают подразделения из совершенно разных стран: то словаков к нам забросят, то итальянских берсальеров. Это приводит к тому, что у военных, какими бы они профессиональными не были, возникают проблемы со слаженностью, координацией действий, отсюда и аварии на дорогах, и частые произвольные выходы за пределы полигонов», — пояснил он.

Отдельно эксперт высказался о лесных пожарах. Он напомнил, что во время стрельб артиллерии противопожарную безопасность на маневрах в Прибалтике обеспечивают гражданские пожарные машины. «Если случается незапланированное возгорание, машина тут же выезжает на местность и тушит его. Когда погода дождливая, этих мер вполне достаточно. А вот в засушливый период учения проводиться не должны. В жару с возгоранием в лесу ни одна пожарная машина не справится. Отмечу, что в Эстонии после сообщений о пожарах проводить учения в засушливый период запретили. В Латвии пока нет», — отметил Мелконов.

Главная причина всех неудобств, которые доставляют гражданским военные, — чрезмерное количество учений и вообще военного присутствия в Прибалтике. «Местные власти, в рамках борьбы с русской угрозой, устраивают постоянные маневры и стрельбы, в том числе, повторюсь, и в засушливый период, это приводит к лесным пожарам и другим происшествиям. Сократите количество и объем учений, и леса гореть перестанут, и за ягодами и грибами ходить тоже можно будет спокойно», — заключил Мелконов.