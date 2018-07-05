В Удмуртии переименовали Агентство по энергосбережению

Ижевск. Удмуртия . В Удмуртии переименовали Агентство по энергосбережению. Теперь оно будет называться Центр развития дизайна, городской среды и энергосбережения. Соответствующее распоряжение, подписанное председателем правительства республики Ярославом Семеновым , разместили на сайте регионального кабинета министров.

Такой шаг объясняется реализацией приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и проведения госполитики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории республики.