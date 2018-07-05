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Последствия Гражданской войны обсудили члены Российского исторического общества
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Последствия Гражданской войны обсудили члены Российского исторического общества 

Пятый канал 55 минут назад
Фото: Пятый канал
В 2018 году в России отметят столетие Гражданской войны. Эту тему сегодня обсуждали в Российском историческом обществе. Ученые, писатели, представители власти, давали свою оценку событиям вековой давности.
Председатель организации Сергей Нарышкин заявил, что гражданская война — это худшее, что может произойти со страной. В некоторых государствах последствия проявляются спустя столетия. Но этого возможно избежать усилиями общества и учёных.
— Сегодня нам особенно важно подойти к этой теме взвешенно и компетентно, — отрезюмировал он.
На собрании также были вручены грамоты Российского исторического общества. В числе награжденных — продюсерский центр фильма «Собибор».
Ранее Пятый канал рассказывал о том, какое впечатление произвел фильм Константина Хабенского «Собибор» в штаб-квартире ООН.
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