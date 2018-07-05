Последствия Гражданской войны обсудили члены Российского исторического общества

В 2018 году в России отметят столетие Гражданской войны. Эту тему сегодня обсуждали в Российском историческом обществе. Ученые, писатели, представители власти, давали свою оценку событиям вековой давности.

Председатель организации Сергей Нарышкин заявил, что гражданская война — это худшее, что может произойти со страной. В некоторых государствах последствия проявляются спустя столетия. Но этого возможно избежать усилиями общества и учёных.

— Сегодня нам особенно важно подойти к этой теме взвешенно и компетентно, — отрезюмировал он.

На собрании также были вручены грамоты Российского исторического общества. В числе награжденных — продюсерский центр фильма «Собибор».