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Избыток экспорта токсичен для Германии
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Избыток экспорта токсичен для Германии 

Вести.Ru 5 июля 2018
Фото: Вести.Ru
Москва, 5 июля — «Вести. Экономика». Германия слишком много продает и мало покупает. Такой дисбаланс в торговле становится серьезной проблемой для экономики страны, уверены в мюнхенском Институте экономических исследований.
Фото: Pxhere
Сальдо торгового баланса Германии становится все более актуальным не только в отношении США, но и с другими торговыми партнерами, в том числе и в рамках ЕС. "Избыток становится токсичным, и в Германии многие спорят теперь, что нам нужно что-то сделать с целью его снижения. Это оказывается скорее обязательством, чем активом", — цитирует CNBC заявление Габриэля Фелбермайра, директора Центра международной экономики Ifo в Мюнхенском институте. Экспортно ориентированная экономика Германии и ее торговый профицит уже давно подвергаются критике. Ранее МВФ призвал Берлин стимулировать импорт, в том числе и за счет дополнительных инвестиций, чтобы поддержать восстановление экономики других стран. Сальдо торгового баланса рассматривается как поощрение торгового протекционизма и ухудшение экономических проблем стран-партнеров. Очень плохо для США В 2017 г. торговый профицит в Германии снизился впервые с 2009 г., сократившись до $300,9 млрд Тем не менее профицит торгового баланса с США составил $64 млрд Тогда Дональд Трамп прокомментировал ситуацию в Twitter. «У нас огромный торговый дефицит с Германией. Плюс они тратят гораздо меньше, чем должны, на НАТО и армию. Очень плохо для США. Это изменится», — заявил президент США. «Конечно, есть пробелы в общественной инфраструктуре, школы должны быть отремонтированы и так далее, но нас действительно беспокоит то, что Германия недостаточно привлекательна для корпоративных инвестиций», — добавил Трамп. Президент США подчеркнул, что правительству Германии во главе с канцлером Ангелой Меркель необходимо модернизировать правила, регулирующие экономику, дерегулировать и быть готовыми к технологическим изменениям. "Торговые войны" Из-за торгового дисбаланса Трамп начал «торговую войну» практически со всеми крупнейшими экономиками мира. 6 июля начинают действовать повышенные пошлины на импортные товары из Китая. Это обойдется Пекину в $34 млрд КНР уже приготовила Вашингтону симметричный ответ: после начала действия пошлин США она введет сборы на аналогичную сумму. США ввели тарифы на импорт из ЕС стали, автомобилей и запчастей. Брюссель уже сделал ответный ход. При этом ЕС предупредил США, что новая тарифная политика нанесет ущерб американскому автопрому и, вероятно, приведет к контрмерам со стороны торговых партнеров на $294 млрд экспорта США.40 стран, в том числе 28 государств, входящих в ВТО, выразили организации глубокую обеспокоенность сложившейся ситуацией. Япония вместе с Россией инициировали обсуждение этого вопроса в совете ВТО, предупредив, что такие меры могут спровоцировать спираль контрмер и привести к краху основанной на правилах многосторонней торговой системы.
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