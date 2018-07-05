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Сирийские войска обнаружили туннель террористов в районе Пальмиры
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Сирийские войска обнаружили туннель террористов в районе Пальмиры 

Вечерняя Москва 5 июля 2018
Фото: Вечерняя Москва
В Туннеле были найдены боеприпасы и оружие.
Сирийские военные обнаружили в районе Пальмиры (провинция Хомс) огромный туннель, который использовали террористы.
Сообщается, что туннель расположен у подножия горы, неподалеку от сирийского города Ас-Сухна. Сирийские военные обнаружили в нем личные вещи боевиков, боеприпасы.
Ранее стало известно, что сирийская авиация продолжает атаковать позиции боевиков в районе провинции Даръя. Удары были нанесены по форпостам террористов в районах Даръа-эль-Балад, Эль-Маншиа и лагере беженцев «Назихин», передает ФАН.
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