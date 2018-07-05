Сирийские войска обнаружили туннель террористов в районе Пальмиры

В Туннеле были найдены боеприпасы и оружие.

Сирийские военные обнаружили в районе Пальмиры ( провинция Хомс ) огромный туннель, который использовали террористы.

Сообщается, что туннель расположен у подножия горы, неподалеку от сирийского города Ас-Сухна. Сирийские военные обнаружили в нем личные вещи боевиков, боеприпасы.

Ранее стало известно, что сирийская авиация продолжает атаковать позиции боевиков в районе провинции Даръя. Удары были нанесены по форпостам террористов в районах Даръа-эль-Балад, Эль-Маншиа и лагере беженцев «Назихин», передает ФАН.