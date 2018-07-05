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Религиозные организации смогут бесплатно получать землю в Подмосковье под с/х
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Религиозные организации смогут бесплатно получать землю в Подмосковье под с/х 

РИАМО 5 июля 2018
Фото: РИАМО
Депутаты Московской областной думы на заседании в четверг приняли поправки в закон «О регулировании земельных отношений в Московской области», согласно которым религиозные организации могут бесплатно получить в собственность землю для ведения сельского хозяйства, передает корреспондент РИАМО.
«Законопроект разработан на основании обращения патриарха к губернатору. Суть его в том, что если ранее религиозной организации земельные участки были предоставлены на праве постоянного бессрочного пользования, эти участки были предоставлены для сельского хозяйства, то в случае обращения религиозной организации, такая земля может быть предоставлена в собственность бесплатно в пользование этой религиозной организации», — сказал министр имущественных отношений Московской области Андрей Аверкиев.
Депутаты Московской областной думы приняли законопроект в целом.
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