Наши военнослужащие готовы выполнять задачи в любых условиях — командир 102-й военной базы Владимир Елканов

Подразделение является крайним бастионом коллективной безопасности на рубежах СНГ Российская 102-я военная база, дислоцированная в Армении , является крайним бастионом коллективной безопасности на рубежах СНГ. Поэтому априори внимание к ней всегда повышенное. Как 102-я военная база выполняет задачи по обеспечению безопасности южных рубежей Содружества, чем примечательна служба на этой базе, рассказывает еженедельнику «Звезда» ее командир полковник Владимир Елканов.

— Владимир Хазретович, расскажите, каковы цели пребывания и какие задачи выполняет наше воинское формирование в Армении? Что входит в зону ответственности базы?

— Для начала хотелось бы совершить небольшой экскурс в историю. 102-я ордена Александра Невского военная база Южного военного округа сформирована 1 сентября 1994 года в соответствии с директивой министра обороны РФ . И сделано это было не на пустом месте, а на основе 127-й Краснознаменной мотострелковой дивизии Закавказского военного округа, которая, в свою очередь, имела давнюю историю.

В соответствии с межправительственными соглашениями, актами и полученными боевыми распоряжениями, основные функции, которые стояли перед базой на период формирования, по сегодняшний день остаются актуальными. В их числе: выполнение задач по плану стратегического сдерживания; боевое дежурство по ПВО в воздушном пространстве государств — участников Содружества Независимых Государств в пределах установленной зоны ответственности, а также защита войск и объектов базы от ударов с воздуха. В сферу наших полномочий входит и содействие пограничным органам ФСБ России в Республике Армения при выполнении возложенных на них задач.

Особо следует отметить, что 102-я военная база, выполняя задачи по предотвращению возможных угроз на южных рубежах, обеспечивает безопасность интересов России и Армении, как членов ОДКБ. Российская база является крайним бастионом коллективной безопасности на рубежах СНГ.

— Есть ли особенности комплектования базы личным составом: вы набираете военнослужащих по призыву или по контракту?

— В соответствии с указаниями первого заместителя министра обороны РФ от 15 декабря 2015 года, военная база комплектуется по смешанному принципу — по контракту и по призыву. При этом ко всем военнослужащим предъявляются повышенные требования по ряду позиций: категория годности к военной службе по состоянию здоровья, по уровню подготовки и нервно-психической устойчивости. Также все призывники должны иметь соответствующие морально-деловые качества для готовности выполнять задачи в экстремальных условиях.

Приоритет для прохождения службы на базе отдается военнослужащим, имеющим подходящую военную специальность и хорошие практические навыки по ее овладению.

Это значит, что они должны иметь опыт прохождения военной службы на соответствующих должностях не менее одного года. При этом они не должны иметь дисциплинарных взысканий за грубые проступки.

— Каковы условия пребывания и подготовки наших военнослужащих в Армении?