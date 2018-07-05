Чрезвычайный и Полномочный посол России в Армении посетил российскую военную базу в Гюмри

Командир соединения полковник Владимир Елканов ознакомил делегацию дипломатического корпуса с историей создания базы, ее структурой, деятельностью и современной военной техникой. Республике Армения. 5 июля российскую военную базу в Гюмри посетила делегация Посольства Российской Федерации Гостей в Гюмрийском военном гарнизоне встретил командный состав соединения, представители Пограничного управления ФСБ РФ в Армении, Генерального консульства России в Гюмри и администрации Ширакской области. Командир российской военной базы полковник Владимир Елканов ознакомил делегацию дипломатического корпуса с историей создания соединения, ее структурой, деятельностью и современной военной техникой.