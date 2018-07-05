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Чрезвычайный и Полномочный посол России в Армении посетил российскую военную базу в Гюмри 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Командир соединения полковник Владимир Елканов ознакомил делегацию дипломатического корпуса с историей создания базы, ее структурой, деятельностью и современной военной техникой.
5 июля российскую военную базу в Гюмри посетила делегация Посольства Российской Федерации в Республике Армения.
Гостей в Гюмрийском военном гарнизоне встретил командный состав соединения, представители Пограничного управления ФСБ РФ в Армении, Генерального консульства России в Гюмри и администрации Ширакской области. Командир российской военной базы полковник Владимир Елканов ознакомил делегацию дипломатического корпуса с историей создания соединения, ее структурой, деятельностью и современной военной техникой.
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