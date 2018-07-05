«Мало щебня», «Спасибо», «Лучше бы крышу сделали»: как курганцы реагируют на ремонт дворов

Кургане по программе отремонтируют 24 двора

В Кургане руководитель администрации города Андрей Потапов отправился на осмотр дворов, которые ремонтируют по программе. Всех подрядчиков он торопит, чтобы работы по возможности закончили до Дня города. В этом году с ремонтом повезло 24 дворам и 9 скверам. Во время объезда к делегации чиновников и журналистов подходят жители домов, которые выиграли участие в программе, и делятся своими впечатлениями от ремонта.

Сквер Коли Мяготина, 136, 138, 140 Сумма: 1,3 миллиона рублей.

Работы: замена асфальта, установка бортового камня, надписи «Я люблю Курган», скамеек и посадка кустарников.

Срок: 1 сентября 2018.

Жительница дома по ул. Коли Мяготина. 138: «Я живу 50 лет, тут не было никакого ремонта фасада. Мы судились и наконец-то дождались ремонта фасада. За дорогу тоже бьёмся, попросили магазин в доме нам её подсыпать на 20 тысяч, чтобы ям не было. За это разместим его рекламу на фасаде».

Роман Сергеечев, директор департамента развития городского хозяйства: «Здесь мы планируем убрать берёзу, аварийный клён и в октябре здесь сформируем схему высадки кизильника, яблонь и рябин. Фасады зданий по региональной программе капитально отремонтируют».

Для расширения проезда пришлось сузить детскую площадку

Жительница дома (слева) предположила, что щебня подрядчик пожалел

Двор Куйбышева, 80 Сумма: 2,6 миллиона рублей.

Работы: бортовой камень, замена асфальта, расширение проезда, строительство тротуара.

Срок: 1 сентября 2018.

Жительница дома Куйбышева, 80: «Поребрики на кирпичи ставили — это разве правильно? И щебня меньше, чем положено, я замеряла. И площадку детскую заузили для парковки, а в последнем выступлении Путин сказал, что пора кончать с придворовыми стоянками!»

— Щебеночная подушка сделана, кирпичики залили бетоном, управление дорожного хозяйства и благоустройства вело контроль. Практически в каждой семье есть машина, и расширение дороги и парковки мы делаем по решению собрания вашего дома, — ответили женщине чиновники.

Единственный двор по Зайцева, 3, где подрядчика похвалили, — до ремонта круглый год здесь скапливалась вода

Обустроить получится два двора по разным программам

Двор Зайцева, 3 — Губанова, 20 Сумма: 3,8 миллиона рублей.

Работы: бордюрный камень, тротуары, ремонт проезда, строительство мест для стоянки и подготовка покрытия детской площадки.

Срок: 15 июля 2018.

Роман Сергеечев, директор департамента развития городского хозяйства: «Здесь действует другая программа — „Основные направления благоустройства Кургана“ — это внутригородская программа. Здесь сложный рельеф — болотистая местность, воду нужно выводить, к тому же соседний дом вошел в другую программу, и мы комплексно делаем территорию».

Жительницы дома по ул. Зайцева, 3: «По двору у нас никаких нареканий, очень хорошо работают целыми днями рабочие, спасибо им, — у нас была вечная лужа до самого входа в подъезды, воды было в дожди по щиколотку! Сейчас тут всё просчитали и подняли тротуар. Хотелось бы, чтобы только управляющая компания больше инициативы проявляла в благоустройстве».

Во двор подрядная организация не заходит и ремонтирует только подъезд к музучилищу

Вход в парк Победы с ул. Зорге

Сумма: 3,9 миллиона рублей.

Работы: ремонт проезда к дому и входа в парк, асфальтирование и строительство тротуара.

Срок: 1 сентября 2018.

Андрей Потапов, руководитель администрации Кургана: «В этом году мы объявили конкурсы заранее, чтобы подрядчики могли подготовиться и закупить материалы, потому что перед ремонтной кампанией они дорожают. В программу может попасть любой двор, контроль ремонта ведём вместе со старшими домов — за каждым объектом у нас закреплён сотрудник. Вместе с фондом капремонта стараемся передвигать сроки, чтобы всё было в комплексе. Не просто сделали благоустройство, а потом фасады и всё испортили. В сквере по Коли Мяготина поняли, что должны быть лавочки и какая-то фишка, решили установить надпись „Я люблю Курган“. Мы же любим свой город!»

Жительница соседнего с Сухэ-Батора, 6 дома считает, что деньги можно было потратить и рациональнее — например, на ремонт крыши или труб

Двор Сухэ-Батора, 6 Сумма: 2,7 миллиона рублей.

Работы: строительство тротуара, оформление газона, ремонт дороги.

Срок: 1 сентября 2018.

Жительница дома по ул. Сухэ-Батора, 4: «Ремонт двора выиграл дом № 6, а я живу в соседнем. Ну вот зачем на дорогу деньги тратить — можно же было пока потерпеть? А у нас вот крыша бежит, в подвалах трубы не поменяны, газ отрезан за долги, лучше бы нам отремонтировали».