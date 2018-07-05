В городе горняков капитально отремонтируют аварийную ЛЭП 

На линии будут заменены опоры и смонтирован новый самонесущий изолированный провод.
ЛЭП напряжением 10 кВ будет капитально отремонтирована в Костомукше.
На линии будут заменены опоры и смонтирован новый самонесущий изолированный провод на участке протяженностью более 1 км.
«Эта линия электропередачи старая и, в силу возраста, аварийная», — пояснили в производственно-техническом отделе АО «Прионежская сетевая компания». — Особенное беспокойство у нас вызывало состояние опор. Именно поэтому мы добились внесения капитального ремонта данного энергообъекта в ремонтную программу компании. После проведения ремонтных работ качество энергоснабжения потребителей в Костомукше значительно возрастет».
Капитальный ремонт ЛЭП в Костомукше запланирован на III квартал.
В эксплуатации АО «ПСК» находятся электросети напряжением 0,4-10 кВ на территории населенных пунктов Прионежского, Пряжинского, Медвежьегорского, Кондопожского, Олонецкого, Питкярантского, Лахденпохского, Лоухского, Кемского, Муезерского, Калевальского, Сегежского, Сортавальского районов, а также Костомукши и частично Петрозаводска.
По материалам: ptzgovorit.ru