В городе горняков капитально отремонтируют аварийную ЛЭП

На линии будут заменены опоры и смонтирован новый самонесущий изолированный провод.

ЛЭП напряжением 10 кВ будет капитально отремонтирована в Костомукше

На линии будут заменены опоры и смонтирован новый самонесущий изолированный провод на участке протяженностью более 1 км.

«Эта линия электропередачи старая и, в силу возраста, аварийная», — пояснили в производственно-техническом отделе АО «Прионежская сетевая компания». — Особенное беспокойство у нас вызывало состояние опор. Именно поэтому мы добились внесения капитального ремонта данного энергообъекта в ремонтную программу компании. После проведения ремонтных работ качество энергоснабжения потребителей в Костомукше значительно возрастет».

Капитальный ремонт ЛЭП в Костомукше запланирован на III квартал.