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Президент Венесуэлы призвал армию повысить бдительность и быть готовой защитить страну
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Президент Венесуэлы призвал армию повысить бдительность и быть готовой защитить страну 

ТАСС 1 час назад
Фото: planet-today.ru
ТАСС, 5 июля. Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал вооруженные силы страны быть в постоянной готовности защитить страну перед лицом возможной агрессии. Об этом венесуэльский лидер написал в четверг на своей странице в Twitter, сопроводив сообщение фотографиями с церемонии вручения генеральских и адмиральских званий, которая в среду вечером состоялась в Каракасе.
"Я прошу все вооруженные силы Венесуэлы ни на секунду не ослаблять бдительности, мы должны защитить наше право на мир и достоинство, право самим выбирать свою судьбу, — подчеркнул Мадуро. — Никакая империя не будет решать за нас! Наша победа была, есть и будет [заключаться] в мире и независимости".
Призыв Мадуро к бдительности и готовности защищать страну прозвучал после появившегося во вторник сообщения американского агентства Associated Press о том, что в августе 2017 года президент США Дональд Трамп обсуждал со своими советниками возможность военного вторжения в Венесуэлу. По данным агентства, в ходе возникшей дискуссии ее участники отговаривали главу Белого дома от этой идеи, объясняя, что нападение на Венесуэлу нанесет удар по американским интересам в регионе и подорвет доверие к США со стороны других стран Латинской Америки.
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