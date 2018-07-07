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Китай выступил против любых односторонних санкций в международных делах
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Китай выступил против любых односторонних санкций в международных делах 

РИА Новости 17 часов назад
Фото: © РИА Новости / Илья Питалев
ПЕКИН, 7 июл — РИА Новости. Китай выступает против применения любых односторонних санкций и давления в международных вопросах, это касается также и соглашения по иранской ядерной проблеме, заявил глава МИД КНР Ван И по итогам министерской встречи в Вене.
"Необходимо отказаться от применения односторонних санкций, Китай всегда выступал против любых односторонних ограничительных мер, и это принципиальная позиция, которая относится и к проблеме иранского ядерного оружия", — отметил Ван И, слова которого приводятся в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства КНР.
По его словам, «международная практика вновь и вновь доказывала, что постоянное слепое принятие односторонних санкций и оказание давления приводило лишь к противоположным, а не желаемым результатам».
"Непременно следует оберегать и уважать законные права и интересы международного сообщества, и Китая в том числе", — сказал Ван И.
В пятницу в Вене состоялось министерское заседание стран-участниц иранской ядерной сделки.
Иран и «шестерка» международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.
Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Трамп сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены «шестерки» выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.
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