Китай выступил против любых односторонних санкций в международных делах

ПЕКИН, 7 июл — РИА Новости Китай выступает против применения любых односторонних санкций и давления в международных вопросах, это касается также и соглашения по иранской ядерной проблеме, заявил глава МИД КНР Ван И по итогам министерской встречи в Вене

"Необходимо отказаться от применения односторонних санкций, Китай всегда выступал против любых односторонних ограничительных мер, и это принципиальная позиция, которая относится и к проблеме иранского ядерного оружия", — отметил Ван И, слова которого приводятся в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства КНР.

По его словам, «международная практика вновь и вновь доказывала, что постоянное слепое принятие односторонних санкций и оказание давления приводило лишь к противоположным, а не желаемым результатам».

"Непременно следует оберегать и уважать законные права и интересы международного сообщества, и Китая в том числе", — сказал Ван И.

В пятницу в Вене состоялось министерское заседание стран-участниц иранской ядерной сделки.