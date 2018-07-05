Оппозиционер сбежал из Нигерии на ЧМ в Москву и попросил убежище

Приехавший в Россию на чемпионат мира по футболу нигерийский болельщик обратился в московскую полицию с просьбой о политическом убежище. Об этом РБК сообщил источник в МВД.

31-летний нигериец рассказал полицейским, что на родине участвовал в оппозиционных акциях. Поэтому, по словам мужчины, теперь его преследуют правительственные войска Нигерии

В посольстве Нигерии в Москве заявили, что не знают о болельщике, нуждающемся в политическом убежище. «Мы не знаем ничего ни про эту ситуацию, ни о причинах его прошения», — заявили в посольстве.

Ранее футболист из Кот-д’Ивуара пожаловался, что московские полицейские избили его и ограбили. Мужчина отказался подавать заявление в органы, боясь, что его выдворят из страны.

В конце июня другой нигерийский болельщик рассказал, что мошенники обманом заманили его на мундиаль. Ему обещали карьеру футболиста в Москве, но, приехав в страну, он оказался никому не нужен и без денег.