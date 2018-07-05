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Китай начал разработку нового палубного истребителя
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Китай начал разработку нового палубного истребителя 

Деловая газета «Взгляд» 5 июля 2018
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Китай разрабатывает новый палубный истребитель для замены J-15 после серии технических неисправностей и крушений, произошедших с этой машиной.
Как пишет South China Morning Post, необходимость нового истребителя для Китая назрела после серии «непростительных технических сбоев» с J-15, в результате которых один из лучших пилотов китайских ВВС погиб и один получил ранения, передает РИА «Новости».
По данным издания, всего произошло по меньшей мере четыре крушения с участием J-15.
«J-15 — проблематичный самолет. Его нестабильная система контроля полета была главным фактором двух случаев крушения два года назад», — заметил один из источников издания.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в ноябре 2012 года китайское телевидение показало кадры приземления истребителя «Цзянь-15» на палубу авианосца.
впервые удалось посадить свой истребитель на палубу авианосца «Ляонин». Посадка истребителя «Цзянь-15» произошла в Бохайском заливе, где проходил очередной этап морских испытаний корабля. Напомним, в марте 2013 года главный конструктор истребителя «Цзянь-15» (J-15) Сунь Цуна заявил, что следующее поколение палубных китайских истребителей будет представлено к 2020 году.
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