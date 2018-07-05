Китай начал разработку нового палубного истребителя

Китай разрабатывает новый палубный истребитель для замены J-15 после серии технических неисправностей и крушений, произошедших с этой машиной.

Как пишет South China Morning Post, необходимость нового истребителя для Китая назрела после серии «непростительных технических сбоев» с J-15, в результате которых один из лучших пилотов китайских ВВС погиб и один получил ранения, передает РИА «Новости»

По данным издания, всего произошло по меньшей мере четыре крушения с участием J-15.

«J-15 — проблематичный самолет. Его нестабильная система контроля полета была главным фактором двух случаев крушения два года назад», — заметил один из источников издания.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в ноябре 2012 года китайское телевидение показало кадры приземления истребителя «Цзянь-15» на палубу авианосца.

впервые удалось посадить свой истребитель на палубу авианосца «Ляонин». Посадка истребителя «Цзянь-15» произошла в Бохайском заливе, где проходил очередной этап морских испытаний корабля. Напомним, в марте 2013 года главный конструктор истребителя «Цзянь-15» (J-15) Сунь Цуна заявил, что следующее поколение палубных китайских истребителей будет представлено к 2020 году.