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Американский сенатор пригрозил России «драконовскими мерами»
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Американский сенатор пригрозил России «драконовскими мерами» 

Rambler News Service 5 июля 2018
Фото: Федеральное агентство новостей
Один из членов делегации американских парламентариев, посетивших Россию, сенатор Джон Нили Кеннеди рассказал в интервью газете «Коммерсант» о «драконовских мерах», которые могут быть применены в отношении России в случае ее вмешательства в выборы в Конгресс США в ноябре 2018 года.
«Российские власти говорят, что санкции не навредили России, но это не так. И я очень надеюсь, что нам не придется вводить в отношении России совсем уж драконовские меры. Но если мы увидим вмешательство в ноябре, иного выхода не будет», — сказал Кеннеди.
Сенатор не уточнил, какие именно «драконовские меры» могут быть применены, и добавил, что реакция США будет зависеть от действий России.
«При этом нам бы хотелось наладить отношения с Россией. Мне лично бы этого хотелось. Но, для того чтобы отношения улучшились, российские власти должны изменить свое поведение», — добавил сенатор.
Американские конгрессмены приехали в Россию с визитом 30 июня.
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