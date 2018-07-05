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Американский сенатор пригрозил России «драконовскими мерами»
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Американский сенатор пригрозил России «драконовскими мерами» 

ТК «Звезда» 5 июля 2018
Фото: ТК «Звезда»
Сенатор от штата Луизиана вновь коснулся темы «российского вмешательства» в американскую выборную систему.
США могут предпринять в отношении России «драконовские меры», если будет установлено вмешательство Москвы в предстоящие в ноябре парламентские выборы в Соединенных Штатах. Такое заявление сделал сенатор Джон Кеннеди, посещавший ранее Москву с группой своих коллег.
«Российские власти говорят, что санкции не навредили России, но это не так. И я очень надеюсь, что нам не придется вводить в отношении России совсем уж драконовские меры. Но если мы увидим вмешательство в ноябре, иного выхода не будет», — заявил политик, которого цитирует RT.
Джон Кеннеди подчеркнул, что всем — и ему лично — хочется нормализовать отношения с Москвой, однако, по его словам, для этого власти России «должны изменить свое поведение».
Ранее США неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в президентские выборы.
Джон Кеннеди — сенатор от штата Луизиана. К «клану» Кеннеди он никакого отношения не имеет.
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