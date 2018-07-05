Американский сенатор пригрозил России «драконовскими мерами»

Сенатор от штата Луизиана вновь коснулся темы «российского вмешательства» в американскую выборную систему.

США могут предпринять в отношении России «драконовские меры», если будет установлено вмешательство Москвы в предстоящие в ноябре парламентские выборы в Соединенных Штатах. Такое заявление сделал сенатор Джон Кеннеди , посещавший ранее Москву с группой своих коллег.

«Российские власти говорят, что санкции не навредили России, но это не так. И я очень надеюсь, что нам не придется вводить в отношении России совсем уж драконовские меры. Но если мы увидим вмешательство в ноябре, иного выхода не будет», — заявил политик, которого цитирует RT.

Джон Кеннеди подчеркнул, что всем — и ему лично — хочется нормализовать отношения с Москвой, однако, по его словам, для этого власти России «должны изменить свое поведение».

Ранее США неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в президентские выборы.

Джон Кеннеди — сенатор от штата Луизиана. К «клану» Кеннеди он никакого отношения не имеет.