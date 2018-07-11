Военные Израиля отчитались о сбитом сирийском беспилотнике

Военные Израиля сообщили о ликвидации сирийского беспилотного летательного аппарата (БПЛА). В заявлении пресс-службы вооруженных сил Израиля отмечается, что аппарат, залетевший с территории Сирии , был перехвачен ракетой комплекса противовоздушной обороны «Патриот».

армии Израиля подчеркнули, что «не допустят нарушений воздушного пространства», поэтому системы ПВО страны идентифицировали и отслеживали цель. Перед ударом по разведывательному беспилотнику израильские военные убедились в том, что аппарат принадлежал вооруженным силам Сирии, а не поддерживающим их в борьбе с терроризмом ВКС России . Напомним, с 2015 года между военными России и Израиля действует механизм для предотвращения возможных конфликтов.

Ранее СМИ сообщили, что в районе контролируемых Израилем Голанских высот и долины реки Иордан сработали сирены воздушной тревоги из-за запуска ракет ПВО «Патриот» по БПЛА.

Правительственные силы Сирии с середины июня проводят операцию против террористических группировок в районах на юго-западе страны, прилегающих к границе с Израилем.