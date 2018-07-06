Ещё
Премьер Госсовета КНР убежден, что победителей в торговой войне не будет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Премьер Госсовета КНР убежден, что победителей в торговой войне не будет 

ТАСС 6 июля 2018
МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Развязывание торговой войны не выявит победителя в этом споре и навредит всем участникам рынка. Об этом в пятницу на брифинге в Софии заявил находящийся в Болгарии с визитом премьер Государственного совета КНР Ли Кэцян.
"Никто не выиграет от торговой войны: это не принесет пользы, но помешает процессу двусторонней торговли", — заявил он.
"Китай никогда бы не начал торговую войну, но меры защиты примет. Мы обеспечим поддержку авторитета ВТО", — добавил китайский премьер.
Решение президента США Дональда Трампа о введении 25%-ных пошлин на импортируемые из Китая товары, общая стоимость которых оценивается в $34 млрд, с пятницы вступило в силу. Как заявил ранее американский лидер, такое решение было принято в связи с незаконным, с точки зрения США, присвоением китайскими предприятиями американской интеллектуальной собственности и технологий, а также применением Пекином «нечестных торговых практик». По мнению Трампа, новые меры американской администрации будут способствовать устранению достигающего $500 млрд в год дефицита США в двустороннем товарообороте с Китаем.
В ответ власти Китая в пятницу автоматически ввели ответные пошлины в 25% на товары из США на общую сумму около $34 млрд Как говорится в заявлении Главного таможенного управления КНР, они вступили в силу в 12:01 по пекинскому времени (07:01 мск).
ТАСС: последние новости
РПЦ: доходы храмов снизились вслед за падением покупательной способности россиян Дзюба и Черышев вошли в стартовый состав сборной России на матч ЧМ-2018 с хорватами В Турции уволили более 18 тыс. госслужащих
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва ушла под воду17
Савченко избили в Киеве
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»83
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло22
В московском метро произошло самоубийство95
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
03:57
«Трудно сказать, что санкции против России эффективны»
В мире Статьи
01:45
МЧС сделало предупреждение москвичам
Общество Новости Москвы
00:42
Лукашенко поверил в братство славян
СНГ В мире
02:44
В московском метро произошло самоубийство
Происшествия
00:41
В Солсбери произошло еще одно отравление
Происшествия В мире
03:57
В деле Рыбкы появился «иностранный осведомитель»
Шоу-бизнес
00:35
Меркель высказалась об отношениях Россия-НАТО
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение