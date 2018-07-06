Премьер Госсовета КНР убежден, что победителей в торговой войне не будет

МОСКВА , 6 июля. / ТАСС /. Развязывание торговой войны не выявит победителя в этом споре и навредит всем участникам рынка. Об этом в пятницу на брифинге в Софии заявил находящийся в Болгарии с визитом премьер Государственного совета КНР Ли Кэцян. "Никто не выиграет от торговой войны: это не принесет пользы, но помешает процессу двусторонней торговли", — заявил он. Китай никогда бы не начал торговую войну, но меры защиты примет. Мы обеспечим поддержку авторитета ВТО ", — добавил китайский премьер. Решение президента США Дональда Трампа о введении 25%-ных пошлин на импортируемые из Китая товары, общая стоимость которых оценивается в $34 млрд, с пятницы вступило в силу. Как заявил ранее американский лидер, такое решение было принято в связи с незаконным, с точки зрения США, присвоением китайскими предприятиями американской интеллектуальной собственности и технологий, а также применением Пекином «нечестных торговых практик». По мнению Трампа, новые меры американской администрации будут способствовать устранению достигающего $500 млрд в год дефицита США в двустороннем товарообороте с Китаем. В ответ власти Китая в пятницу автоматически ввели ответные пошлины в 25% на товары из США на общую сумму около $34 млрд Как говорится в заявлении Главного таможенного управления КНР, они вступили в силу в 12:01 по пекинскому времени (07:01 мск).