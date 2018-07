Актер Саша Барон Коэн опубликовал видео с угрозами от Трампа

Британский комедийный актер и режиссер Саша Барон Коэн посвятит следующий проект американскому лидера Дональду Трампу , сообщил артист в Twitter.

A message from your President @realDonaldTrump on Independence Day pic.twitter.com/O2PwZqO0cs

— Sacha Baron Cohen (@SachaBaronCohen) July 4, 2018

Коэн опубликовал видеозапись, на которой Трамп советует актеру отправляться в школу, чтобы научиться быть смешным, и желает, чтобы его избили. В титрах к ролику сообщается, что артист намерен окончить Университет Трампа. Скорее всего, это отсылка к скандалу, который разгорелся вокруг университета в 2013 году, когда руководство образовательного учреждения обвинили в обмане студентов.

Дата релиза проекта пока не раскрывается.

Саша Барон Коэн прославился благодаря скандальным ролям казахстанского репортера Бората Сагдиева в псевдодокументальном фильме «Борат», а также австрийского телеведущего-гея Бруно рэп-фаната Али Джи и африканского диктатора Алладина.