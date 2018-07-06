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Актер Саша Барон Коэн опубликовал видео с угрозами от Трампа
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Актер Саша Барон Коэн опубликовал видео с угрозами от Трампа 

Пятый канал 6 июля 2018
Фото: Пятый канал
Британский комедийный актер и режиссер Саша Барон Коэн посвятит следующий проект американскому лидера Дональду Трампу, сообщил артист в Twitter.
A message from your President @realDonaldTrump on Independence Day pic.twitter.com/O2PwZqO0cs
— Sacha Baron Cohen (@SachaBaronCohen) July 4, 2018
Коэн опубликовал видеозапись, на которой Трамп советует актеру отправляться в школу, чтобы научиться быть смешным, и желает, чтобы его избили. В титрах к ролику сообщается, что артист намерен окончить Университет Трампа. Скорее всего, это отсылка к скандалу, который разгорелся вокруг университета в 2013 году, когда руководство образовательного учреждения обвинили в обмане студентов.
Дата релиза проекта пока не раскрывается.
Саша Барон Коэн прославился благодаря скандальным ролям казахстанского репортера Бората Сагдиева в псевдодокументальном фильме «Борат», а также австрийского телеведущего-гея Бруно рэп-фаната Али Джи и африканского диктатора Алладина.
Ранее Пятый канал сообщал о Саше Бароне Коэне, который обещал вступиться за чешских туристов, разгуливавших по Астане в «мужских купальниках».
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