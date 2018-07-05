Ещё
Китай защитит иностранные компании на фоне усиления протекционизма США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Китай защитит иностранные компании на фоне усиления протекционизма США 

ТАСС 5 июля 2018
ПЕКИН, 5 июля. /ТАСС/. Китайские власти будут защищать интересы всех иностранных компаний, несмотря на усиливающиеся торгово-экономические противоречия с США. Об этом заявил в четверг официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн.
"Правительство нашей страны защитит законные интересы всех без исключения предприятий, осуществляющих деятельность на китайской территории, — отметил он, отвечая на вопрос о том, обернется ли протекционистская политика Вашингтона усилением нажима на американские компании в Китае. — Развязанная Соединенными Штатами торговая война, возможно, отразится на предприятиях. Однако мы продолжим следить за ситуацией, активно содействовать тому, чтобы последствия от удара, который будет нанесен по компаниям, оказались менее негативными".
Гао Фэн также напомнил, что последние 10 лет Китай продолжал оставаться одним из наиболее эффективных рынков для международных инвесторов. «И это не только потому, что китайский рынок огромен, но, что еще более важно, по причине его стабильности, упорядоченности, юридической защищенности», — пояснил представитель.
15 июня Президент США Дональд Трамп объявил, что в связи с «кражей Китаем американской интеллектуальной собственности и технологий» и «несправедливой» торговой практикой Пекина Вашингтон введет 25-процентные пошлины в отношении китайских товаров на сумму $50 млрд Причем тарифы на продукцию и услуги, общая стоимость которых оценивается в $34 млрд, вступят в силу уже 6 июля.
Власти КНР в свою очередь проинформировали Вашингтон, что ответят на эти действия — 6 июля американские товары на ту же сумму аналогичным образом будут обложены пошлинами по повышенной ставке.
ТАСС: последние новости
Штраф за борщевик на подмосковном участке может составить до 1 млн рублей Все реанимации московских больниц открыли для посещения родственников Володин назвал недостаточно активным обсуждение пенсионной реформы в регионах
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Грузинский пастух убил американских туристов183
В Анапе запретили купаться9
Прилепин заявил об уходе из армии ДНР41
Любовница жестко ответила на уход Данко из семьи20
Правительство отказалось тратиться на лечение рака51
Видео
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
12:42
Страховщики позарились на пенсии россиян
Личный счет Экономика
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Другое
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:31
В Анапе запретили купаться
Общество
00:45
Москвичам пообещали ливни, грозы и жару
Погода Новости Москвы
01:42
Названа сумма затрат на «суперуказ» Путина
Экономика
00:48
Грузинский пастух убил американских туристов
Происшествия
00:46
ЕС опубликовал решение о санкциях против РФ
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение