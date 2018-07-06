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Новозеландский суд одобрил экстрадицию Кима Доткома в США
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Новозеландский суд одобрил экстрадицию Кима Доткома в США 

SecurityLab.ru 6 июля 2018
Проживающий в Новой Зеландии Ким Дотком может вскоре отправиться в США, чтобы предстать перед судом по делу о нарушении авторских прав и мошенничестве.
Как сообщает BBC, согласно решению Апелляционного суда Новой Зеландии, предприниматель наряду с тремя другими лицами должен быть экстрадирован в США по делу о ныне нефункционирующем файлообменном сервисе Megaupload. Ранее экстрадицию Доткома в США также одобрил Верховный суд Новой Зеландии.
Окончательное решение о передаче предпринимателя американским властям должен подписать министр юстиции, а значит, у Доткома есть еще один, хотя и небольшой, шанс остаться в Новой Зеландии.
США добивается экстрадиции предпринимателя с 2012 года, и с тех пор Дотком занят судебными тяжбами. В частности он подал в суд на правительство Новой Зеландии, требуя $6,8 млн компенсации за небрежное отношение к высокодоходному серверу Megaupload, приведшее к его уничтожению.
В США Доткому и его соратникам Маттиасу Ортману (Mattias Ortmann), Браму ван дер Колку (Bram van der Kolk) и Финну Батато (Finn Batato) предъявлены обвинения в участии в преступной организации, причинившей ущерб правообладателям на $500 млн
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