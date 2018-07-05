Пошлины США обойдутся Сеулу в $2,4 млрд 

Москва, 5 июля — «Вести. Экономика» Американские пошлины на импорт стали, стиральных машин и солнечных батарей из Южной Кореи обойдутся стране более чем в $2,4 млрд — говорится в финансовом докладе правительства республики.
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Новые пошлины США составят примерно 70% от средних за 2015-2017 годы. Такой рост нанесет серьезный удар рынку труда: без работы могут остаться почти 16 тыс. человек. Индустрия производства стиральных машин потеряет $760 млн Может быть сокращено более 8,1 тыс. рабочих мест. Потери производителей солнечных батарей составят порядка $470 млн Сокращено будет около 1,3 тыс. рабочих мест. В первую очередь пошлины ударят по южнокорейским концернам LG Electronics и Samsung Electronics. Ранее Южная Корея обратилась в ВТО с запросом о проведении двусторонних консультаций с США по вопросу о введенных Вашингтоном в январе пошлинах. Президент США в конце января ввел на четыре года таможенные пошлины на ввозимые в страну в основном из Азии солнечные панели и стиральные машины. Сеул настаивает на том, что этот шаг противоречит нормам ВТО. В апреле власти Южной Кореи заявили о планах приостановки действия льготных тарифов на ввоз в США ряда категорий товаров на сумму в $480 млн в ответ на пошлины на стиральные машины и солнечные батареи. Кроме потерь от прямых пошлин на импорт южнокорейских товаров в США, ущерб экономике республики нанесут и пошлины на китайский импорт. Как ранее заявило министерство торговли Кореи, торговые споры между США и Китаем «могут оказать понижательное давление» и сократить поставки из Южной Кореи в Китай во втором полугодии. В 2017 году Южная Корея продала Китаю товары на $142 млрд, из которых 79% — это промежуточные товары. По оценкам Hyundai Research Institute, южнокорейский экспорт в Китай может снизиться примерно наполовину объема потенциального сокращения китайского экспорта в США.