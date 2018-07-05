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В Китае назвали пошлины США «огнем по самим себе»
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В Китае назвали пошлины США «огнем по самим себе» 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Введение властями США импортных пошлин на товары из Китая и других государств является «психологическим террором». Такую оценку озвучил официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн.
Китайский чиновник назвал действия администрации президента США Дональда Трампа «огнем по всему миру и самим себе», который неминуемо ударит по глобальным производственным цепочкам. Практику одностороннего введения пошли в Пекине считают «отсталым и малоэффективным протекционизмом».
Гао Фэн дал понять, что власти Поднебесной не поддадутся «на угрозы и шантаж». В Пекине намерены «решительно защищать свободную торговлю и соответствующие международные механизмы» и призывают другие государства присоединиться к этой линии.
Накануне в западных СМИ появилась информация о том, что власти КНР пытаются уговорить представителей Евросоюза выпустить совместное заявление с осуждением торговой политики США.
Администрация Дональда Трампа недавно ввела пошлины в размере до 25 процентов против примерно десятой части всего импорта из КНР в США на общую сумму около 50 миллиардов долларов в год. Власти Китая отреагировали введением зеркальных мер против американских товаров.
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