Жителю Екатеринбурга не удалось скрыться от алиментов в Израиле

Жителю Екатеринбурга пришлось выплатить долг в 1,3 млн рублей по алиментам для того, чтобы спокойно переехать жить в Израиль , сообщили в четверг, 5 июля, «АиФ-Урал» в Управлении судебных приставов Свердловской области

Мужчина не выплачивал алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка. «Официально он не был трудоустроен, на учете в Центре занятости не состоял, доходы скрывал, имущества, принадлежащего ему на праве собственности, не имел. В результате образовалась внушительная задолженность — более 1,3 млн рублей», — рассказали в УФССП Свердловской области.

Однако после того, как судебным приставам стало известно, что должник собирается уехать на постоянное место жительства в Израиль, с ним была проведена беседа. Мужчина не смог бы покинуть пределов страны из-за столь крупного долга. «Должник на следующий же день погасил задолженность по алиментным платежам в полном объеме и предоставил квитанции об оплате судебному приставу-исполнителю», — отметили в управлении.