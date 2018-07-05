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Жителю Екатеринбурга не удалось скрыться от алиментов в Израиле
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Жителю Екатеринбурга не удалось скрыться от алиментов в Израиле 

АиФ Урал 5 июля 2018
Фото: АиФ Урал
Жителю Екатеринбурга пришлось выплатить долг в 1,3 млн рублей по алиментам для того, чтобы спокойно переехать жить в Израиль, сообщили в четверг, 5 июля, «АиФ-Урал» в Управлении судебных приставов Свердловской области.
Мужчина не выплачивал алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка. «Официально он не был трудоустроен, на учете в Центре занятости не состоял, доходы скрывал, имущества, принадлежащего ему на праве собственности, не имел. В результате образовалась внушительная задолженность — более 1,3 млн рублей», — рассказали в УФССП Свердловской области.
Однако после того, как судебным приставам стало известно, что должник собирается уехать на постоянное место жительства в Израиль, с ним была проведена беседа. Мужчина не смог бы покинуть пределов страны из-за столь крупного долга. «Должник на следующий же день погасил задолженность по алиментным платежам в полном объеме и предоставил квитанции об оплате судебному приставу-исполнителю», — отметили в управлении.
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