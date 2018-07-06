Китай обвинил США в развязывании крупнейшей торговой войны в истории

Своим решением ввести импортные пошлины в размере 25% на китайскую продукцию общим объемом $34 млрд США развязали крупнейшую торговую войну в истории, говорится в заявлении официального представителя Министерства коммерции КНР , опубликованном на сайте ведомства.

«США нарушили правила ВТО и начали крупнейшую торговую войну в экономической истории. Такие тарифы являются типичным торговым агрессивным поведением, которое серьезно ставит под угрозу глобальные индустриальные цепочки поставок и цепи создания добавленной стоимости, замедляет темпы восстановления мировой экономики, вызывает глобальные потрясения на рынке и оказывает влияние на множество невинных международных компаний, предприятий и стран», — говорится в заявлении.

По мнению ведомства, тарифы США навредят в том числе американскому бизнесу и потребителям. В заявлении отмечается, что министерство намерено уведомить ВТО о сложившейся ситуации.