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Преподавателям учебных военных центров добавят жилплощади
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Преподавателям учебных военных центров добавят жилплощади 

Парламентская газета 5 июля 2018
Фото: Парламентская газета
В четверг, 5 июля Государственная Дума во втором чтении рассмотрит законопроект о предоставлении военнослужащим — преподавателям учебных военных центров (УВЦ) при государственных образовательных организациях высшего образования дополнительной жилой площади. Об этом рассказал «Парламентской газете» глава думского оборонного комитета, Герой России, генерал-полковник Владимир Шаманов.
По словам депутата, изменения вносятся в статью 151 закона «О статусе военнослужащих» и касаются правил предоставления жилья с учётом дополнительной общей площади преподавателям учебных военных центров при гражданских вузах.
Сегодня военная подготовка студентов проводится в 87 институтах и университетах страны на базе организованных при них учебных военных центров и военных кафедр. Преподают военную науку, как правило, действующие офицеры, которые имеют право на дополнительную жилплощадь.
«В настоящее время, к сожалению, у нас по формальным основаниям лишены такого права те военнослужащие, которые являются преподавателями учебных военных центров. Таким образом, они оказываются в неравном положении с относящимися к той же категории военнослужащими-преподавателями военных кафедр», — пояснил Владимир Шаманов.
Он также добавил, что законопроект является социально-значимым, принятие которого улучшит жилищное обеспечение военнослужащих и членов их семей.
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