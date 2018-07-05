Преподавателям учебных военных центров добавят жилплощади

По словам депутата, изменения вносятся в статью 151 закона «О статусе военнослужащих» и касаются правил предоставления жилья с учётом дополнительной общей площади преподавателям учебных военных центров при гражданских вузах.

Сегодня военная подготовка студентов проводится в 87 институтах и университетах страны на базе организованных при них учебных военных центров и военных кафедр. Преподают военную науку, как правило, действующие офицеры, которые имеют право на дополнительную жилплощадь.

«В настоящее время, к сожалению, у нас по формальным основаниям лишены такого права те военнослужащие, которые являются преподавателями учебных военных центров. Таким образом, они оказываются в неравном положении с относящимися к той же категории военнослужащими-преподавателями военных кафедр», — пояснил Владимир Шаманов.

Он также добавил, что законопроект является социально-значимым, принятие которого улучшит жилищное обеспечение военнослужащих и членов их семей.