Боевики бросили в Дараа тонны техники и боеприпасов

Боевики « Свободной сирийской армии » в провинции бросили свою бронетехнику, оружие и тонны боеприпасов, пишет SANA со ссылкой на генерала сирийской армии Изара Исмаил.

«Здесь совсем рядом Иордания . Это не точно, но вполне возможно, что террористы переправляли оружие именно через эту границу»,

— выразил свои догадки генерал.

Среди более значимых трофеев, по информации Directorate 4, Т-55, БМП-1, минометы различных калибров и 122-мм гаубицы Д-30. Помимо этого, брошены около 1,3 тыс. ящиков с патронами.

Канады. Среди вооружения есть образцы из Франции

Боевики оставили большое количество продуктовых наборов и аптечек производства США и также экипировку и миноискатели, сделанные в Австралии , Германии и Италии