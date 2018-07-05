Боевики бросили в Дараа тонны техники и боеприпасов 

Боевики «Свободной сирийской армии» в провинции бросили свою бронетехнику, оружие и тонны боеприпасов, пишет SANA со ссылкой на генерала сирийской армии Изара Исмаил.
«Здесь совсем рядом Иордания. Это не точно, но вполне возможно, что террористы переправляли оружие именно через эту границу»,
— выразил свои догадки генерал.
Среди более значимых трофеев, по информации Directorate 4, Т-55, БМП-1, минометы различных калибров и 122-мм гаубицы Д-30. Помимо этого, брошены около 1,3 тыс. ящиков с патронами.
Боевики оставили большое количество продуктовых наборов и аптечек производства США и также экипировку и миноискатели, сделанные в Австралии, Германии и Италии.
Российского Центра по примирению враждующих сторон в ходе переговоров добился того, что 27 населённых пунктов южной зоны деэскалации в провинциях Эль-Кунейтра, Эс-Сувейда и Дераа добровольно присоединились к режиму прекращения огня и заявили, что присоединяется к правительственным силам Сирии.