В Южной Корее оценили ущерб от пошлин США в $2,4 млрд

Введение Соединёнными Штатами пошлин на импорт стали, стиральных машин и солнечных батарей нанесут экономике Южной Кореи ущерб в размере $2,4 млрд, сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на финансовый доклад.

Отмечается, что введение мер со стороны США также приведёт к сокращению почти 16 тысяч рабочих мест в трёх индустриальных секторах.

Ранее генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Роберту Азеведу заявил, что вводимые странами G20 ограничительные меры в торговле угрожают экономическому росту.