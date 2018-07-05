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В Южной Корее оценили ущерб от пошлин США в $2,4 млрд
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В Южной Корее оценили ущерб от пошлин США в $2,4 млрд 

RT на русском 5 июля 2018
Введение Соединёнными Штатами пошлин на импорт стали, стиральных машин и солнечных батарей нанесут экономике Южной Кореи ущерб в размере $2,4 млрд, сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на финансовый доклад.
Отмечается, что введение мер со стороны США также приведёт к сокращению почти 16 тысяч рабочих мест в трёх индустриальных секторах.
Ранее генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Роберту Азеведу заявил, что вводимые странами G20 ограничительные меры в торговле угрожают экономическому росту.
Экономист Сергей Хестанов в беседе с НСН оценил призыв постпреда Китая при ВТО Чжан Сянчэня противостоять торговому протекционизму США.
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