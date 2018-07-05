Полномочный посол России в Армении посетил российскую военную базу в Гюмри

Гостей в Гюмрийском военном гарнизоне встретил командный состав российского военного соединения, представители Погрануправления ФСБ РФ в Армении, Генконсульства России в Гюмри и администрации Ширакской области.

"Командир российской военной базы полковник Владимир Елканов познакомил делегацию дипломатического корпуса с историей создания соединения, ее структурой, деятельностью, современной военной техникой и другими вопросами", — говорится в сообщении.

Затем делегация, возглавляемая чрезвычайным и полномочным послом РФ в Армении Сергеем Копыркиным, ознакомилась с жизнью и бытом военнослужащих в военном городке «Большая крепость». Гости посетили мемориальные комплексы «Холм чести» и «Воинской славы» в «Большой крепости», музей воинской части и храм святой мученицы царицы Александры.