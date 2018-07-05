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Полномочный посол России в Армении посетил российскую военную базу в Гюмри
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Полномочный посол России в Армении посетил российскую военную базу в Гюмри 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 июл — РИА Новости. Делегация посольства Российской Федерации в Армении посетила российскую военную базу Южного военного округа, дислоцированную в Гюмри, сообщает пресс-служба ЮВО.
Гостей в Гюмрийском военном гарнизоне встретил командный состав российского военного соединения, представители Погрануправления ФСБ РФ в Армении, Генконсульства России в Гюмри и администрации Ширакской области.
"Командир российской военной базы полковник Владимир Елканов познакомил делегацию дипломатического корпуса с историей создания соединения, ее структурой, деятельностью, современной военной техникой и другими вопросами", — говорится в сообщении.
Затем делегация, возглавляемая чрезвычайным и полномочным послом РФ в Армении Сергеем Копыркиным, ознакомилась с жизнью и бытом военнослужащих в военном городке «Большая крепость». Гости посетили мемориальные комплексы «Холм чести» и «Воинской славы» в «Большой крепости», музей воинской части и храм святой мученицы царицы Александры.
К памятникам советским воинам и дважды герою Советского Союза генерал-лейтенанту Михаилу Калашникову гости возложили венки и цветы.
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