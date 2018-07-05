Спецподразделение минобороны Таджикистана примет участие в «Мирной миссии-2018» 

Душанбе, 4 июля /Синьхуа/ — Специальное подразделение министерства обороны Таджикистана примет участие в антитеррористических командно-штабных учениях стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества, сообщили сегодня местные СМИ.
В учении, которое пройдет на Чебаркульском полигоне Челябинской области России, будет задействовано более 3 тыс. военнослужащих из Китая, Казахстана Кыргызстана, России, Узбекистана, Таджикистана, Индии и Пакистана, и свыше 500 единиц вооружения и военной техники.
Антитеррористические учения «Мирная миссия» проводятся на территории стран ШОС с периодичностью раз в два года. «Мирная миссия-2018» станет уже одиннадцатой по счету. —0—