Спецподразделение минобороны Таджикистана примет участие в «Мирной миссии-2018»

Антитеррористические учения «Мирная миссия» проводятся на территории стран ШОС с периодичностью раз в два года. «Мирная миссия-2018» станет уже одиннадцатой по счету. —0—