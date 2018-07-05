ЕП не стал блокировать решение о гарантиях ЕС для финансирования проектов в Иране

БРЮССЕЛЬ , 4 июл /ПРАЙМ/. Европарламент отклонил в среду предложение заблокировать решение о предоставлении Европейскому инвестиционному банку гарантий ЕС от убытков при кредитовании инвестиционных проектов в Иране Ранее депутат от фракции евроскептиков «Европа за свободу и прямую демократию» Джонатан Буллок внес на рассмотрение ЕП резолюцию, в которой предлагалось заблокировать исполнение решения Еврокомиссии об обеспечении ЕИБ гарантиями при инвестициях в Иран. Депутат призывал провести сначала оценку рисков, которые могут понести ЕИБ и бюджет ЕС. Предложение было отклонено на пленарной сессии 573 голосами, и нашло поддержку только у 93 депутатов. Ранее в рамках пакета мер по спасению иранской ядерной сделки после выхода из нее США власти ЕС предложили наделить Европейский инвестиционный банк правом принимать решения «в рамках бюджетных гарантий ЕС» о финансировании в Иране, при этом данная мера не обязывала ЕИБ поддерживать проекты в этой стране. Предложение Еврокомиссии, прежде чем оно вступит в силу, могли оспорить Европарламент и Совет ЕС . Если не будет получено никаких возражений, решение вступит в силу в начале августа, сообщали в ЕК. Франция, Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого «шестеркой» международных посредников ( РФ , США, Британия, Китай Германия ) в 2015 году, и сообщил о восстановлении всех санкций, в том числе и вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. ЕК обнародовала план защитных мер от возможных санкций США, запустив процедуру обновления закона 1996 года, призванную блокировать экстерриториальные последствия новых ограничительных мер для европейских компаний.