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На китайской таможне сообщили, когда вступят в силу пошлины в отношении США
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На китайской таможне сообщили, когда вступят в силу пошлины в отношении США 

РИА Новости 5 июля 2018
Фото: RT на русском
ПЕКИН, 5 июл — РИА Новости. Главное таможенное управление Китая заявило, что ответные повышенные пошлины будут введены в отношении ввозимых из США товаров после вступления в силу аналогичных со стороны Вашингтона.
Взаимные повышенные таможенные пошлины между США и Китаем должны вступить в силу 6 июля. Заявление китайских властей последовало на фоне спекуляций СМИ о том, что из-за 12-часовой разницы между Вашингтоном и Пекином китайские пошлины, которые должны быть ответными, фактические вступят в силу раньше американских.
"В соответствии с решении комиссии по тарифам Госсовета КНР повышенные таможенные меры в отношении части импортируемых из США товаров будут немедленно введены сразу же после вступления в силу таможенных мер с американской стороны", — говорится в заявлении.
США 15 июня объявили о введении ввозной пошлины в 25% на импорт из Китая объемом в 50 миллиардов долларов в год. Новые пошлины на товары из Китая пограничные и таможенные службы США начнут взимать с 6 июля.
Китай со своей стороны сразу же объявил, что введет 25-процентную ввозную пошлину на 659 наименований импортируемых из США товаров на сумму 50 миллиардов долларов. Таможенная пошлина по 545 наименованиям товаров на сумму около 34 миллиардов долларов начнет действовать с 6 июля, по оставшимся наименованиям дата вступления в силу торговой меры будет опубликована позже.
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