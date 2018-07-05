На китайской таможне сообщили, когда вступят в силу пошлины в отношении США

Взаимные повышенные таможенные пошлины между США и Китаем должны вступить в силу 6 июля. Заявление китайских властей последовало на фоне спекуляций СМИ о том, что из-за 12-часовой разницы между Вашингтоном и Пекином китайские пошлины, которые должны быть ответными, фактические вступят в силу раньше американских.

"В соответствии с решении комиссии по тарифам Госсовета КНР повышенные таможенные меры в отношении части импортируемых из США товаров будут немедленно введены сразу же после вступления в силу таможенных мер с американской стороны", — говорится в заявлении.

США 15 июня объявили о введении ввозной пошлины в 25% на импорт из Китая объемом в 50 миллиардов долларов в год. Новые пошлины на товары из Китая пограничные и таможенные службы США начнут взимать с 6 июля.

Китай со своей стороны сразу же объявил, что введет 25-процентную ввозную пошлину на 659 наименований импортируемых из США товаров на сумму 50 миллиардов долларов. Таможенная пошлина по 545 наименованиям товаров на сумму около 34 миллиардов долларов начнет действовать с 6 июля, по оставшимся наименованиям дата вступления в силу торговой меры будет опубликована позже.